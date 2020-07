KOMENTÁŘ: Fotbalová liga příště v osmnácti týmech a hokej bez sestupu. Fanoušku, taky už se v tom ztrácíš?

Praha Pokud některý z tuzemských sportovních fanoušků letos v zimě upadl do hibernace a probudí se v druhé půlce léta s tím, že vyrazí na ligový fotbal a poté také extraligový hokej, bude se asi hodně divit. O pandemii koronaviru a jejích společenských důsledcích se jistě záhy dozví, běžný život ho do aktuální situace brzy uvrhne, ale na pochopení formátů a jízdních řádů nejpopulárnějších soutěží se musí pořádně soustředit.

Nejprve fotbal. V příští sezoně, která má začít 22. srpna, bude mezi elitou místo klasických šestnácti týmů najednou osmnáct, zatímco druhou ligu bude hrát jen čtrnáct celků. V nejvyšší soutěži odpadne nadstavba a sestoupí hned tři kluby.

K takovému, podle mnohých nejspravedlivějšímu, kroku dospěly ligové kluby minulý týden poté, co se po nákaze v karvinském klubu zvažovalo, jak sezonu dohrát s co nejmenším pošramocením regulérnosti.

Toto šalamounské řešení většina lidí chápe, přijímá a věří, že pomůže adekvátně překlenout složité období. Ovšem v hokeji to je jedna eskapáda za druhým. Už letošní přímý sestup namísto baráže nadělal spoustu zlé krve. A co teprve následující roky, kdy to bude pokaždé jinak?

Do vyřazovacích bojů nově postoupí hned dvanáct týmů. V tom se ještě orientujeme. Ovšem ty sestupy... Nejprve nespadne nikdo a o patro výš se může posunout nejlepší tým první ligy. Poté zase nejhorší sestoupí přímo a o osudu dalšího rozhodne prolínací soutěž. A následující sezonu má platit opět přímý sestup.

K tomu, že je v hokejových soutěžích u nás hokej, přispívá i fakt, že zásadní slovo v nich má národní svaz. Do dvou let mají řízení extraligy stejně jako v případě fotbalu převzít kluby a kdo ví, co zase vzejde z jejich domluvy.

Prospělo by však, kdyby se systém už ustálil. Fanoušci a sponzoři jistě nejsou z takových změn nadšeni, vždyť jednotlivé varianty sice vždy mívají řadu zastánců, ale snad ještě víc odpůrců. A málokdy jmenovaná pro a proti vycházejí z řečí objektivních čísel a statistik. V dobách změn mají fotbal i hokej unikátní možnost nechat si vypracovat studie a podle jejich výsledků řešit budoucnost. Snad toho využijí.