KOMENTÁŘ: Froomea elitní stáje nechtějí, prý už je starý. Začne cyklistická hvězda od píky?

Z hvězdy předraženým luxusem, který se už nevyplatí. Tak momentálně některé stáje pohlížejí na Chrise Froomea, čtyřnásobného vítěze Tour de France. Rád by počet výher rozšířil i letos, jenže to vypadá, že v Ineosu se toho nedočká. Mnohem větší šanci mají mladší a po úspěchu hladoví, jako třeba Egan Bernal. Ve hře tak je odchod k jiné stáji, ale ani to jednoduché nebude. Froome je totiž pro většinu z nich moc drahý.

Štybarův šéf boří spekulace: Investovat do Froomea se nechystám. Podle něj už na výhru Tour nemá Elitní cyklistický tým Ineos láká největší hvězdy. Může si je dovolit. Jen Froome, který za něj jezdil deset let, si přijde ročně na pěkných pět milionů euro.

Chtějí ale vítěze, a to kromě Froomea mohou zařídit i Bernal nebo Geraint Thomas. Všichni tři chtějí vyhrát Tour znovu, nikdo nechce být domestikem. Mít ale tři lídry v jednom týmu nejde. Nebo jde, ale nakonec by se také mohlo stát, že vyhraje někdo úplně jiný. Někdo, pro kterého dře celý tým bez výjimky. Froomeovi končí smlouva oficiálně až po sezoně, rád by ale přestoupil už nyní, ještě před restartem. Podmínka je jasná, chce být lídr. Jenže nabídky se nehrnou. „Nechci tady mluvit za nikoho jiného, ale osobně bych do takového projektu nechtěl investovat. S velkým respektem k jeho úspěchům – může opravdu ještě vyhrát Tour ve věku 35 let?“ ptal se Patrick Lefevere, šéf stáje Deceunick-QuickStep, za kterou jezdí i český závodník Zdeněk Štybar. A právě on zřejmě udeřil hřebík na hlavičku. Ineos, v nějž se transformovala dřívější stáj Sky, má peněz na rozdávání a hvězdy světové cyklistiky láká na pohádkové peníze. Jenže ostatní stáje na tom už tak dobře nejsou, zvláště v dnešní době, kdy kvůli pandemii všichni počítají ztráty a někteří se bojí o budoucnost. O Froomea mají zájem v izraelském týmu Start-Up Nation, peníze prý pro něj mají a ambicemi přímo oplývají. Jenže je otázka, jestli se jedné z největších person světové cyklistiky bude chtít vyměnit luxus Ineosu za nováčka na cyklistické scéně.