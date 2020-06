KOMENTÁŘ: Jágr spasitelem českého hokeje. Král v něm vidí nástupce, ale stačil by na to?

Praha V sobotu proběhl brífink Českého svazu ledního hokeje, kde se mimo jiné volil jeho předseda na další čtyři roky. Kandidát byl jediný, proti znovuzvolení Tomáše Krále nezvedl ruku ani jeden člen.

Šestapadesátiletý funkcionář tak začíná své čtvrté volební období, mandát mu skončí v roce 2024, tedy v době, kdy bude ve funkci už 16 let. Není proto divu, že se pomalu rozhlíží a hledá svého možného nástupce.



Ve své hlavě má momentálně několik jmen, která by prý přicházela v úvahu. „Jedná se třeba o Libora Zábranského, Milana Hniličku, Martina Straku i Jardu Jágra, když by se tomu chtěl věnovat…,“ naznačil on sám.

Právě Jágr už jednu funkci dostal. Nově usedne do výkonného výboru a Král si od něho slibuje hodně.

„Je to velká hokejová persona, která v budoucnu sehraje ještě velkou roli ve vnímání českého hokeje a může mu významně pomoci. Je i pro něj důležité, aby se začal seznamovat i s jinými věcmi, než je bruslení v deset hodin večer,“ myslí si.

Jágr je momentálně hráčem a zároveň i majitelem hokejového Kladna, je ale otázka, jestli by pro něj byla funkce předsedy hokejového svazu ta pravá.

Ano, jméno i zkušenosti má, ale stačilo by to?