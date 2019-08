KOMENTÁŘ: Je Schumi jr. zase o krok blíž F1?

Syn slavného otce Michaela Schumachera Mick byl po loňském triumfu ve formuli 3 ve značném útlumu. Přestoupil sice do vyšší kategorie formule 2, v ní ale získal za patnáct závodů jen 30 bodů, což v ambiciózní stáji PREMA nevnímali jako velký úspěch.

Během jara se stal členem akademie Ferrari, v níž získal jeho otec pět z celkových sedmi titulů mistra světa formule 1.

Včera ale Schumacher jr. konečně zabodoval naplno. Na okruhu Hungaroring vybojoval po čtvrté příčce z kvalifikace vítězství, čímž během jediného dne obdržel rovnou polovinu do té doby získaných bodů v probíhajícím šampionátu. „Je to něco mimořádného,“ radoval se Schumacher.

That‘s what we work for! Hard work always pasy off! Grazie Team @PREMA_Team ❤️ @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/OSRJElzkGT — Mick Schumacher (@SchumacherMick) August 4, 2019

Odrazil se dvacetiletý závodník tímto vítězstvím k lepším výsledkům, které by jej mohly v dohledné době posunout do elitní F1? „Jakmile dosáhnete prvního vítězství, dodá vám to sebevědomí do dalších závodů,“ věří si jeden z pokračovatelů slavného rodu.