KOMENTÁŘ: Když šéfové organizací kryjí doping, je to prostě hanba

Praha Soud s Laminem Diackem přinesl první výsledky. Bývalý dlouholetý prezident Mezinárodní atletické federace IAAF přiznal, že odkládal disciplinární řízení s ruskými závodníky přistiženými při dopingu.

I když podle vyšetřovatelů za to měl od Rusů dostat miliony eur, 87letý Senegalec to prý nedělal pro peníze do vlastní kapsy, ale nechtěl, aby IAAF přišla kvůli skandálům o sponzory.



V poslední době byli z korupčních praktik souvisejících s dopingem obviněni také šéf světového vzpírání Tamás Aján, předseda Mezinárodní biatlonové federace Anders Besseberg a podle Lance Armstronga měl doping krýt také někdejší nejvyšší muž cyklistiky Hein Verbruggen.

Bývalý prezident IAAF Lamine Diack (vlevo) doprovází čínského prezidenta Si-Ťin-pchinga do lóže.

Že se jednotlivci nebo reprezentační týmy snaží vyhrát pomocí dopingu, se dá se skřípěním zubů ještě pochopit, ale když šéfové organizací tyto neférové podmínky kryjí, to je hanba.