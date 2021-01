KOMENTÁŘ: Máme covid, takže nejedeme. Bez vakcíny může nákaza klidně vyřadit i fotbalisty před Eurem

Praha Nejen ve společnosti, ale i ve světě sportu jsme si za necelý rok už tak nějak zvykli, že tady s námi koronavirus je a že se i přes jeho nástrahy dají pořádat velké události. Sice často úplně bez diváků, s omezenějšími rozpočty, ale přece jen se konají. Díky přísným opatřením pořadatelé často sníží riziko na minimum, i když ani to není spásonosné.

Z US Open kvůli pozitivním testům či karanténě museli odstoupit někteří tenisté, také na Giru d’Italia předčasně skončily dva kompletní týmy a několik dalších hvězd. Rovněž u dlouhodobých soutěží se celky nákaze prostě nevyhnou a například v domácí hokejové extralize si jí prošla prakticky kompletně všechna mužstva.

Náročně se na podzim vypořádávaly v Evropské lize s postižením koronavirem fotbalisté Slavie a Liberce nebo v Lize národů reprezentace. Minulý ročník Fortuna ligy se poněkud skandálně nedohrál, ale před tím aktuálním se kluby domluvily na hracím systému, který snad podobnému vyvrcholení zabrání.

Půl roku stará pachuť se rozplynula, a že se u nás i v zahraničí nějaký ten zápas odloží, bereme holt jako běžný postup, který už málokoho výrazněji vzrušuje, zvlášť když se ani nemůže do hlediště. Tedy jakási daň za to, že vrcholoví sportovci mohou dělat svou práci a my jejich zápolení můžeme aspoň sledovat v televizi.



O to větší bouře se minulý týden vzedmula kolem naší házenkářské reprezentace, která kvůli rozsáhlé nákaze ve výběru na poslední chvíli odřekla účast na mistrovství světa. Vedle lítosti se vyrojilo až vyšetřovatelské nutkání rozklíčovat, kde se stala chyba a kdo za ni může. Nebyli jsme však sami, do Egypta nakonec nejeli ani Američané, možnost zaskočit využily Severní Makedonie a Švýcarsko. A včera na covid doplatily přímo během šampionátu Kapverdy kontumací duelu s Německem.

Není však vyloučeno, že podobně budou postiženy také následující akce. Například fotbalové Euro začíná jen necelé dva týdny po skončení české ligy, což není bůhví jak velký prostor pro odražení případné nákazy. A co teprve patálie olympiády... Účinná vakcína se tedy zatím stále jeví jako klíčový pomocník.