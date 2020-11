KOMENTÁŘ: Němci přes ostudu Löwa do Eura podrží. Kouč však ještě bude rád za návrat odložených srdcařů v čele s Müllerem

Berlín Takovou ostudu německý fotbal nezažil opravdu hodně dlouho. Co se týče zápasového výsledku plných 89 let. Němci v rozhodujícím utkání o vítězství ve skupině Ligy národů a postup do finálového turnaje utrpěli od Španělů debakl 6:0! To vůbec není dobrý způsob, jak zakončit působení v soutěži či letošní rok. Však to také fotbalisté doma pořádně schytali. Média nešetřila výrazy jako blamáž nebo katastrofa.

Katastrofa, debakl, obrana v chaosu. Německý tisk kritizuje nejvyšší porážku od roku 1931 proti Španělsku Byl to opravdu bezkrevný výkon. Ofenzivní rádoby snaha vyústila pouze ve dvě střely a v obranné fázi to Němcům taky hořelo nebývale často. Dva góly inkasovali po rozích, když přesně hlavičkovali naprosto neobsazení soupeři. A to přitom kouč Joachim Löw nasadil od začátku hvězdy jako Kroos, Gnabry, Werner, Sané, Gündogan a v bráně měl vše jistit Neuer. „Byl to černočerný den. Pohyb, zaujetí, bojovnost. Nic z toho na hřišti vidět nebylo. Vůbec nic nefungovalo. Všechno špatně v každém ohledu. Z toho zápasu nelze čerpat nic pozitivního,“ hodnotil duel Löw, z jehož chování během utkání deník Bild rovněž vycítil „podivnou lhostejnost“. Šedesátiletý kouč za čtrnáct let dovedl Němce k titulu mistrů světa v roce 2014 a k dalším čtyřem medailím z velkých akcí, ovšem přestavba Mannschaftu se mu zatím nedaří. Na MS v Rusku skončili obhájci prvenství ve skupině poslední a od té doby ze silných protivníků porazili pouze Nizozemsko. Hlasité kritice se proto nelze divit, ani volání po změně na trenérském postu nezní nelogicky, vždyť z kandidátů by si Němci mohli vybírat. Reprezentační ředitel Oliver Bierhoff se však za Löwa znovu postavil, přestože nedávno konstatoval, že se nad národním týmem vznáší temný mrak.

Jako munice kritikům slouží i fakt, že se kouč při generační obměně vzdal také služeb dlouholetých opor Boatenga, Hummelse či Müllera. Přitom když vidíte posledně jmenovaného, jak by se v zápasech za Bayern rozkrájel, přijde vám, že právě hráči jako on by měli do nároďáku patřit. Zvlášť když jeho 31 let dnes není ve fotbale žádný věk pro odsun na druhou kolej. Za půl roku se má konat mistrovství Evropy, do té doby se dají nějaké velké změny těžko předpokládat a čas účtování má až na výjimky přicházet po velkých turnajích. Sám Löw však ví, že takhle to dál nepůjde. A možná mu odstavení „staříci“ nakonec ještě přijdou vhod.