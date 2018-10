KOMENTÁŘ: Neuctíváš boha, pakuj se. Berbr chce, aby si jeho sudí mohli zase dělat, co chtějí

Neuplynul ani rok od té doby, co se stal Roman Berbr absolutním vládcem českého fotbalu, když protlačil do čela Fotbalové asociace ČR svého muže Martina Malíka. A na svaze už začínají čistky nepohodlných mužů, nad kterými držel ruku někdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta.

Po neshodách s Berbrem nebyla prodloužena smlouva šéfovi úspěšných mládežnických akademií a řediteli sportovně-technického úseku Michalu Prokešovi.

Tomu se povedlo do svého týmu přivést někdejší špičkové hráče či trenéry Karla Poborského, Petra Koubu, Radka Bejbla, Jana Suchopárka či Vernera Ličku.

Kvůli tomu ohlásil svůj konec na pozici generálního sekretáře svazu Rudolf Řepka, který ve významné funkci působil dlouhých jedenáct let.

Miroslav Pelta (vpravo) a Rudolf Řepka

A v úterý dovrší místopředseda svazu Berbr svůj majstrštyk. Vedení komise rozhodčích totiž vynuceně opustí její člen a především garant projektu videorozhodčího Roman Hrubeš, kterého na přání šéfa komise Jozefa Chovance odvolá výkonný výbor FAČR.



Navíc se očekává, že s odvoláním Hrubeše své místo v komisi opustí i Petr Mlsna, další muž, který byl pravou rukou Michala Listkiewicze, někdejšího šéfa komise rozhodčích. A proto se znelíbili Berbrovi.

A on a jeho muži v čele s Chovancem tak nyní budou mít zcela volné ruce v řízení rozhodčích, tak jak tomu bylo naposledy před dvěma lety, kdy komisi zcela ovládali Berbrovi muži a Dagmar Damková.

Ale tím čistění svazu od neloajálních mužů s vlastními názory nekončí. Na svazu se mluví o tom, že Berbr svým mocenským tlakem a neustálým stěžováním práce donutí k demisi i další muže, které si na svaz sám nevybral.

A Berbrova loutka Martin Malík pak novinářům obdobně jako v předchozích případech vzkáže, že tito lidé odstoupili na vlastní žádost, případně byli odvoláni kvůli chybám v řízení svých resortů.

Roman Hrubeš

A navíc...



Berbr odvoláním Hrubeše dostal do ruky mocnou zbraň. Záměrně chybujícím sudím, kterým opět bezmezně vládne, dá do ruky alibi a případné nesrovnalosti s pravidly hodí na projekt videorozhodčího, který se mu nehodí do krámu.

Nikdo by se proto nemohl divit, že se už před příští sezonou dočkáme toho, že bude v Česku pomoc videa zrušena, což Berbrovi lidi hodí na fakt, že je projekt VAR nespolehlivý.

Berbrovi a jeho sudím se tak nikdo nebude moct dívat pod ruce a oni budou moci znovu ovládat ligové zápasy podle svého gusta.

Co na to sponzoři českého fotbalu? Ozvou se?