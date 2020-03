KOMENTÁŘ: Pandemie koronaviru ukázala MOV v pozici chamtivých a nebezpečných pokrytců

PRAHA Nepříjemnou dohru má zrušená olympijská kvalifikace boxerů v Londýně. Kvalifikace, která ani neměla odstartovat, jenže honba za co nejmenší finanční ztrátou zatemnila mocným mysl.

Tři pozitivní testy účastníků hlásí Turecko a také Chorvatsko. A zástupci těchto zemí zuří. Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který amatérský box směr Tokio 2020 řídí poté, co zbavil olympijského statusu shnilou AIBA (Mezinárodní boxerská asociace), se pak vytasil s prohlášením, nad kterým zůstává rozum stát.



„Není možné znát zdroj infekce. Řada účastníků se připravovala na kempech v Itálii nebo ve svých domovských zemích před začátkem kvalifikace 14. března. A teprve nedávno se vrátili domů. V době konání kvalifikace ještě nevydaly britské úřady žádná omezení či doporučení a probíhaly i jiné sportovní akce. Až když byla tato opatření zavedena, box skončil.“



Taky čucháte zápach pokrytectví? Dejme si menší souhrn:

Světová zdravotní organizace WHO označila šíření koronaviru SARS-CoV-2 za pandemii ve středu 11. března. Ano, v den, kdy začaly výpravy do Londýna přilétat či přijíždět. O dva dny později označil šéf WHO jako hlavní epicentrum, hle Evropu.

Například Slováci už 13. března zavřeli hranice, od pondělí 16. března je uzavřeli také Češi. Počet nakažených mimo Evropu byl ten den přes 70 tisíc, jen v Itálii přes 20 tisíc, z toho skoro 1500 lidí tam viru podlehlo.

Ano, Británie v tu chvíli skutečně se šířením nemoci Covid-19 nebojovala, volila jinou strategii. To ale MOV absolutně neomlouvá. Naopak, svým prohlášením si sám podkopává větev. Pustit na jedno místo přes 300 boxerů a dvojnásobný počet zástupců týmů – jak správně poznamenal – z kempů po celé Evropě, mimo jiné Itálie?!

Čelní představitelé MOV by se měli místo hloupých řečí omluvit a hledat cestu, jak napravit alespoň trochu škody. Jenže to by nemohli řešit především, světě div se, své finance. Řešit, jak a kdy uspořádat odložené hry, vyjít vstříc televizím i sportům a tak eliminovat především škody na svých účtech...