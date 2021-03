KOMENTÁŘ: Poplach, s Belgií nás pískají Skotové. To ať Kúdela už rovnou zůstane doma

Od nechutného konfliktu v Glasgow při odvetě osmifinále Evropské ligy minulý čtvrtek už české fanoušky jakákoliv připomínka skotského fotbalu pořádně nadzvedává. Teď ji budeme muset snést znovu.

Jako hlavní sudí William Collum, asistenti Francis Connor s Davidem McGeachiem a čtvrtý rozhodčí Kevin Clancy. Právě tato čtveřice skotských arbitrů bude soudcovat sobotní kvalifikační duel mezi Českem a Belgií v Edenu.



Slavia se obává o bezpečnost svého obránce Ondřeje Kúdely, na jehož údajně rasistický střet se záložníkem Rangers Glenem Hamarou se smrskly okolnosti (především ze strany domácích) vyhroceného zápasu. Tedy aspoň pohledem velké části ostrovní veřejnosti. A proto ho sešívaní podle zastupující advokátní kanceláře nechtějí pustit k úternímu zápasu reprezentace ve Walesu.

To by se tedy radši měl vyhnout i duelu proti Belgii, kdo ví, co na něj skotské kvarteto hodlá přichystat v rámci odvety svého fotbalového národa, u nějž je nyní na prvním místě černé listiny.



A ještě malý výčet ze statistik, které říkají, že nám rozhodčí Collum nosí smůlu. České reprezentační áčko pískal dvakrát a pokaždé z toho byla porážka - na Euru 2016 porážka 0:2 s Tureckem a v kvalifikaci nás udolal Island 2:1. Lepší to nebylo ani na ME do 19 let v roce 2008, kde se prohrálo 3:4 s Itálií. Jen o dva roky dřív na šampionátu sedmnáctiletých vzešel bod s bezbrankové remízy s Německem.