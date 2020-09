KOMENTÁŘ: Potřebný Kobra. Chorý a spol v Plzni Krmenčíka nenahradili, Ondrášek to dokáže lépe

Praha Bylo to velké překvapení, když se v neděli večer objevila zpráva, že fotbalový útočník Zdeněk Ondrášek končí v zámořském Dallasu, kde si udělal velké jméno a dostal se až do národního týmu. Jednatřicetiletý hráč se kvůli rodině vrací do Česka a rovnou se dohodl s Plzní, která by ho měla představit dnes.

Postupně zářil v norském Tromsö a polské Wisle Krakov, kde střílel kupy gólů. Také v Dallasu si vydobyl popularitu, k níž přispělo rovněž tetování hada na zádech a přezdívka „Kobra“. Teď se na to, jak dokáže urostlý dravec zabijácky uštknout soupeře, těší v Plzni. A oprávněně. Vždyť v minulé sezoně Viktoria nezvládla nahradit odchod Michaela Krmenčíka a typického střelce, který se bude nabízet do zakončení, nutně potřebuje.

Chorý, Beauguel ani Kayamba se stále nedokázali pořádně rozstřílet, vždyť nejlepším střelcem týmu v lize byl s deseti góly záložník Bucha, který přitom většinu branek dal ještě na podzim za Mladou Boleslav.