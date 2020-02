KOMENTÁŘ: Případ sparťana Haška: Kdo chce moc, nemá často nic

Praha Hodně smutně skončila izraelská přestupová sága pro sparťanského středopolaře Martina Haška. Smutně, ale zaslouženě.

Hašek odmítl nastoupit do zimní přípravy, aby si vydupal přestup do Maccabi Haifa. Když už jej letenský celek do Izraele pustil na zdravotní prohlídku a podpis smlouvy (poté, co dostal konečně i konkrétní nabídku na přestup), ze všeho sešlo.



Dle aktuálně druhého nejlepšího týmu místní Premier League cuknul sám hráč.

Cuknul ve chvíli, kdy měl podepsat smlouvu, na které byly obě strany domluveny. Zda je tomu skutečně tak, je ve hvězdách, sám hráč i jeho agent se odmítli k situaci pro LN a Lidovky.cz vyjádřit.

Jisté ale je, že místo hraní izraelské ligy s vidinou pohárů bude nyní moci při cestách s béčkem pražského celku například do Rakovníka či Písku přemýšlet o tom, že kdo chce moc, nemá často nic.

Že loajalita není prázdné slovo. A že ji neprokazujete zaměstnavateli jen vyjádřeními v médiích, ale právě v podobných chvílích jaká u Haška na přelomu roku nastala...