KOMENTÁŘ: První ruská vlaštovka. Podaří se jim vymýtit doping ze svých řad?

Už čtyři a půl roku se ruský sport topí v obřím dopingovém skandálu a jistě se v těchto temných vodách koupal i dlouho předtím. Občas se ukázaly náznaky, že by z nich chtěl ven, to však byla jen ledabylá plácnutí, v opravdové namíření ke břehu věřil málokdo.

Možná teď se objevila první vlaštovka, která nabírá ten správný směr. Nové vedení ruské atletiky v čele s předsedou Jevgenijem Jurčenkem chce zakázat členství v reprezentaci sportovcům a trenérům, kteří se provinili proti antidopingovým pravidlům po 18. listopadu 2015.

V té době vyšla najevo zpráva, která odkrývala nepovolené praktiky v ruské atletice a sportu obecně a dávala je do souvislosti se státním systémem. Jurčenko a spol. tímto krokem chtějí zlepšit vztahy se světovou atletikou, jež Rusy v listopadu 2015 kvůli dopingovým skandálům vyloučila ze svých řad a uložila další tresty za následná provinění.

Při případném posuzování u Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne však tento návrh může narazit. Pro sportovce by to totiž znamenalo druhý trest za jedno provinění poté, co by absolvovali za dopingový prohřešek distanc. A těžko počítat s tím, že by se hříšníci chytli za nos a sami z reprezentace odstoupili. Ostatně přiznejme si, to by neudělali ani v jiných zemích.