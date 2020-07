KOMENTÁŘ: Pyrrhovo vítězství. PSG má pohár, ale ztratil Mbappého. To je před Ligou mistrů velký problém

Paříž Díky miliardám od šejků mají téměř neomezené finanční možnosti, přesto Paris Saint-Germain nejcennější trofej stále uniká. Francouzský hegemon aktuální dekády to dotáhl v Lize mistrů nejdál v sezoně 1994/95, kdy postoupil do semifinále. Tehdy přitom ve Francii ještě nebyl zdaleka tak suverénní. V posledních letech však ani jednou nepřešel brány čtvrtfinále, což je při všech těch hvězdách, jimiž rok co rok disponuje, překvapivá statistika.

Letos to pro tým z francouzské metropole vypadá hodně slibně, vždyť Bergamo přes svou úspěšnou jízdu v Serii A pořád vypadá hratelněji než většina ostatních možných soupeřů. Jenže včera se kouč Thomas Tuchel dozvěděl, že na čtvrtfinále 12. srpna v Lisabonu bude kvůli zraněnému kotníku nejspíš chybět Kylian Mbappé. Jasně nejlepší střelec týmu v této sezoně se trefil celkově už třicetkrát, z toho pět gólů dal právě v Lize mistrů. Jednadvacetiletého borce zranil nešetrným faulem v pátečním finále Ligového poháru Loic Perrin z Lyonu. PSG získal trofej díky Neymarově trefě, bylo to však vskutku Pyrrhovo vítězství.