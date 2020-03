KOMENTÁŘ: Sním o Plzni bez Vrby. Nebýt špatného podzimu, mohli jsme Slavii prohánět

Pavel Vrba Řeknu to přímo: zlobím se na Pavla Vrbu. Kdyby nebylo příšerného období temna od konce října do půlky prosince, mohli bychom dnes nahánět Slavii hodně zblízka. Ano, náš start do jara je skvělý: tři vítězství, pěkná hra a na první místo chybí už „jen“ 10 bodů.

KOMENTÁŘ: Bůh a Kotal to zařídí. Panika kvůli koronaviru by mohla odložit derby, pak by Sparta šanci měla Jenže mohlo být o moc líp, kdybychom nedarovali bod Karviné, Zlínu, Teplicím a nepadli se Slováckem. Co hůř, naši soupeři byli lepší a na Viktorku se nedalo koukat. To, že mezi klubovými šéfy a koučem Vrbou vládla tichá domácnost, věděl každý. Jenže špatně muselo být i něco na trase mezi trenérem a hráči. Jinak bychom se neklepali o výsledek s každým týmem, co se zachraňuje.

Snad ze solidarity o tom nikdo z klubu nepromluvil, ale já bych si na poruchu této linky klidně vsadil. Navrch dusno na každé pozápasové tiskovce, kde Vrba nasupeně omílal, že hlavní je respektovat sílu soupeře (Karviné, Zlína, Teplic sic!). Upřímně: Plzni by asi pomohla každá změna. Ale že to bude v pěkném fotbalovém „obalu“, který vyrábí nový trenér Adrián Guľa, je bonus. A víte co je ještě lepší? Když zavřu oči a sním o tom, že se závěr podzimu vůbec nestal.