KOMENTÁŘ: Trnavští fanoušci brojí proti kouči. V atmosféře strachu se ale vyhrávat nedá

Praha V Trnavě to vře. Fanoušci místního fotbalového celku totiž brojí proti portugalskému kouči Ricardu Chéuovi. Nevadí jim ani tak výsledky jako to, že trenér odmítl snížení platu. Současná koronavirová pandemie přitom donutila mnoho klubů napříč Evropou sáhnout k úsporným opatřením, aby ekonomickou krizi zvládly. Ve velkém se snižují platy hráčům, trenérům i zaměstnancům. Právě Chéu se kvůli tomu dostal do mediální přestřelky s vedením Spartaku. Podle něj není fér, že zatímco jiným snižovali plat o 30 procent, jemu ho chtěli stáhnout hned o 50 procent, a dokonce až na patnáct měsíců.

Nesouhlasným postojem si proti sobě poštval fanoušky, kteří ho chtějí donutit rezignovat. Dokonce dorazili na trénink týmu, což zástupce klubu vyděsilo, a na pomoc zavolali policii. Ta dohlížela, aby se trénujícím fotbalistům ani kouči nic nestalo. Příznivci Trnavy jsou známí jako oddaní, ale zároveň hodně radikální fandové. Měli by se pořádně zamyslet nad tím, jak kontraproduktivní bude, když se hráči či trenéři budou bát chodit do práce. Těžko pak od nich lze očekávat stoprocentní výkony.