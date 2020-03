KOMENTÁŘ: V derby jsem se radoval z bodu. Proti Spartě, která rozdává plnými hrstmi

Raduju se z bodu vybojovaného se štěstím doma. To říká vše o vyladění slavistické formy. Navíc bod od Sparty, která rozdává plnými hrstmi. Jen nás a Zlín obrala.

Vlastně jediný důvod radosti mělo vyrovnání samo o sobě. Zařídil ho náhradník Musa, který má, při vší úctě k Teclovi, hrát od začátku. Tak snad příště.



Zařídil ho v době, kdy byli na hřišti dva útočníci. Proč tam ale nejsou proti slabým soupeřům na domácím hřišti vždycky? Tak snad příště.

A zařídil ho v době, kdy už Sparta nemohla reagovat. Protože dřív mu polehávající sparťané nedali šanci. Od 80. minuty, kdy šli hosté do vedení, se zakopali před vápnem a prozdržovali pět minut minimálně. Dva „zranění“, nějaká střídání, každej výkop si brankář minutu rovnal...

Doufám, že si na to rudí vzpomněli při vyrovnání v 94. minutě. Možná to mohou vyčítat i rozhodčímu, který je nenamotivoval aspoň k průměrné rychlosti žlutou kartou. Ale spíš můžou být rádi, bod z Edenu se cení. A být víc času, mohla Sparta odjet s prázdnou. A víc času by Slavii poskytlo uznání Tettehova gólu s faulem.

Tak snad příště.