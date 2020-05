KOMENTÁŘ: Virus zbrzdí megalomanii, olympiáda by zase mohla být o sportovním duchu

Praha Když v březnu japonští pořadatelé a Mezinárodní olympijský výbor kvůli koronavirové oznámili přeložení termínu letních her v Tokiu na příští léto, většina lidí věřila, že jde pouze o roční odklad. Už dva měsíce poté se však ukazuje, že to taková samozřejmost nebude.

„Nikdo vám v tomto okamžiku nemůže dát spolehlivou odpověď na otázku, jak bude svět v červenci 2021 vypadat. Je příliš brzy na to, spekulovat o různých scénářích a o tom, co bude potřeba k tomu, abychom v době her zajistili bezpečné prostředí pro všechny účastníky,“ uvedl například šéf olympijského hnutí Thomas Bach.



Zatím hodně skeptičtí jsou zdravotníci. Ani těm japonským se nezdá, že by se největší sportovní akce mohla uskutečnit, pokud ještě nebude nalezena efektivní vakcína na koronavirus. A k tomu je ještě daleko.

„Doufáme, že Tokio bude místem, kde se setká lidstvo po triumfu nad covid-19. Je to v našich rukou, ale nebude to jednoduché. Pokud uděláme maximum, především co se týče jednoty a globální solidarity, myslím, že se to může stát,“ říká opatrně také generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jisté však je, že se bude muset šetřit. Odklad podle původních odhadů má způsobit navýšení rozpočtu ve výši 12 miliard dolarů o polovinu původní částky. Přestože pořadatelé stále nejsou s vyčíslováním ztrát hotovi, ředitel organizačního výboru Toširo Muto naznačil, že se náklady musí osekat takřka na všech frontách.

„Musíme si položit otázku, jaké záležitosti jsou při hrách základní a nepostradatelné,“ prohlásil Muto na videokonferenci ve shodě s prezidentem MOV Bachem, který už dřív přislíbil rozsáhlou finanční pomoc sportům a federacím, které prakticky žijí z účasti na olympiádě.

Nemuselo by to ale být na škodu, když po megalomanských podnicích, jak se hry v posledních dvou dekádách většinou prezentovaly, bude olympiáda opět především o sportovních výkonech, duchu fair-play a oslavě zdravého životního stylu.