KOMENTÁŘ: Zábranského další sázka na sebe. Proč Kometa nemůže najít lepšího trenéra?

Libor Zábranský od pondělka opět vede nejen hokejovou Kometu, ale i hokejisty Komety. Coby majitel jedné z nejsilnějších sportovních značek v zemi si Zábranský bude řídit i extraligový tým, od kterého v neděli rezignoval trenér Petr Fiala.

Nečekal to, dvě sezony chtěl mít od koučování pauzu a až pak se vrátit. Co ale jeden zmůže, když tak dobře jako on to nikdo jiný neudělá?

A tak si zase jde pro brusle, hokejku a píšťalku. Pauza netrvala ani půl roku. Trenér, s nímž byl v kontaktu od poloviny minulé sezony, a vložil do něho důvěru, vydržel 19 kol.

Zábranský má coby kouč Komety na kontě jednu záchranu, dva tituly a jedno semifinále - víc než kterýkoliv z trenérů, které v roli majitele klubu najal.

Nejen proto leckdo věřil, že se na lavičku mužstva vrátí dřív, než na jaře začne play off. Bývalý řízný bek má zkrátka ve zvyku svůj tým pro závěr sezony posílit nejvíc, jak to jde. Tak proč ne i na pozici trenéra?

Ponechme stranou, jestli tohle cítil poctivec Fiala, pro kterého byla Kometa životní šancí. Že šel s hlavou do oprátky, když Kometu vzal po jejím šéfovi, o tom nemusí být řeč.

Najít průsečík mezi snahou naplnit požadavky svého šéfa, vyjít dobře s hráči a ještě uplatnit svoje vize, se mu však nepovedlo, a zřejmě i jakási vlastní přesvědčivost se z jeho práce časem vytratila.

Podstatné je, jak situaci vnímali hráči, které Fiala vedl. Jakmile se zasekli, už nebylo rozhodující, že jim trenéra přivedl Zábranský, jemuž věří a za nímž jdou.

Pak muselo přijít to, co přichází v každém zaměstnání, kde pracovní kolektiv nad sebou necítí jistotu a klid. Přestane reagovat dobře na úkoly, zkratuje, vynechává.

Libor Zábranský se vrací na střídačku Komety Brno

Není potřeba šťourat se v kabině nebo pátrat, zda hráči Fialu odstřelili nebo ne. Pohled na dění v zápasech, a neakceptovatelný nepořádek na ledě, k němuž Kometa sklouzávala, dává odpověď víc než jednoznačnou.



Fiala to vyhodnotil sice předčasně, ale dobře. Tuhle partu už by na svoji stranu dostat nemusel.

S takovou koncentrací osobností a hvězd, jaké jsou v Kometě, dosud nepracoval, a lze vyčíst, že si je nezískal. Ostatně sám to shrnul férově sám:

„Jestli trenér pokyny neumí podat tak, že je hráči zvládnou zrealizovat, tak bude lepší, když tam bude někdo jiný,“ uznal v neděli.

Není první, kdo v Brně narazil. Stejně jako on - po sérii špatných výkonů a domácím výprasku - rezignoval v roce 2016 taky Alois Hadamczik, po němž už začal úřadovat Zábranský.

Právě brněnský hokejový boss by si proto měl vyhodnotit, proč jsou tři a půl roku po Hadamczikovi na ledě Komety znova k vidění výkony, které jeho značku ponižují.

Z „Hadamczikovy éry“ v Brně zůstali jen čtyři hráči, Fialu nepodržela úplně jiná sestava.

Není tedy na místě uvažovat o nějakém trendu odstřelování trenérů vzpurnou brněnskou kabinou.

Historie se přesto opakuje.



Pokud Zábranský nemá Kometu koučovat napořád, měl by příště zvážit, jaký typ trenéra k mužstvu přivede. Snadné to mít nebude, protože jeho silný pracovní nástroj, totiž pozici majitele na střídačce, logicky nikdo jiný mít na jeho místě nemůže.

Přesto nemusí být nějak zle. Až se Zábranského nová „dvouletka“ bude chýlit ke konci, možností bude mít víc než letos.

Klidně může pro roli kouče oslovit Martina Erata nebo Leoše Čermáka, silné osobnosti, za nimiž kabina půjde téměř jistě.

Nebo zůstat na lavičce. Nakonec, proč ne. Lepší volbu pro Kometu stejně zatím nemá.