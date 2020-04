KOMENTÁŘ: Záchrana Pešánova renomé? Na střídačce reprezentace ho mají podržet legendy Straka se Špačkem

Praha Je nesledovanější a zároveň nejzaměstnanější tváří českého hokeje. Filip Pešán přebírá coby hlavní trenér českou reprezentaci, k tomu zastává funkci svazového šéftrenéra a sportovního ředitele extraligového Liberce. Za své sebevědomé výroky v minulosti často kritizovaný Pešán se snaží zachránit své renomé, jako své asistenty chce po svém boku ostřílené legendy Martina Straku a Jaroslava Špačka, kteří reprezentační prostředí velmi dobře znají.

Ano, z Liberce Pešán vytvořil jeden z nejsilnějších týmů v extralize a získal s ním historický titul, stačí to ale na reprezentační úroveň, kde zvláště v juniorských kategoriích česká mužstva přestávají rychlostně i herně stíhat?

Po neúspěšném domácím mistrovství dvacítek byl Pešán k nepoznání. Dříve kritizoval český rybníček za schovávání se před tvrdou prací, po vypadnutí ze sebe vysoukal pouze prázdnou frázi „chceme přežít tuhle těžkou dobu a pak se zvednout“. Z ideálního představitele nastupující trenérské generace se postupně stával méně oblíbený sběratel funkcí.



To by po jeho boku mohli výrazně změnit právě Straka se Špačkem. Vítězové olympiády a mistři světa, kteří za sebou mají působivé kariéry v NHL, se totiž za prázdná slova nikdy neschovávali, což ostatně dokázali také v Plzni. Pojmenovat konkrétní problémy a pracovat na jejich nápravě pod vedením světově uznávaných hráčů je totiž to, co českému hokeji v současnosti tak moc chybí.

„Může to také posílit spojení reprezentace s hráči z NHL. Kluci z Ameriky reagují na taková jména jinak,“ myslí si bývalý uznávaný kouč a televizní spolukomentátor Marek Sýkora.



Půjde spolupráce tohoto tria českému hokeji k duhu? Hlavní zkouškou bude zřejmě za dva roky olympiáda v Pekingu.