KOMENTÁŘ: Záchrana v extralize proti juniorům je fakt fér. A co na to Plekanec?

Praha Už když hokejový fanoušek před úterním, předposledním extraligovým kolem sledoval kurzy na zápas Kladna proti Mladé Boleslavi, tušil ve vzduchu něco podivného. Na výhru posledních Rytířů totiž bookmakeři vypsali kurz 1,62, a pasovali je tak do role jasného favorita v duelu s tehdy ještě druhou Boleslaví. Parta okolo Jaromíra Jágra svůj úděl „předpokládaného vítěze“ splnila a vítězstvím 3:2 si udržela naději na záchranu v extralize.

Za podivných okolností se navíc zachránily Vítkovice, kterým umetly cestu za definitivním udržením Karlovy Vary. Ty totiž do Ostravar Arény dorazily s týmem juniorů a dorostenců, čehož Vítkovice využily a hladce zvítězily 8:2.



„Extraliga zůstává ve Vítkovicích, to je pro nás nejdůležitější. Úleva v kabině je veliká a spadlo to ze všech,“ radoval se bezprostředně po utkání dvougólový Tomáš Kubalík.

Zleva Roberts Bukarts z Vítkovic, Alexandre Mallet z Vítkovic a Dominik Lakatoš z Vítkovic se radují z gólu.

„Bylo na našem mladém mužstvu vidět, že má ze soupeře respekt. Ale jsem rád, že jak zápas šel, trochu ho setřáslo. V třetí třetině ukázalo, že ten respekt byl až zbytečný. Ve Varech devět roků nic nebylo, postup do předkola je obrovský úspěch a potřeboval jsem ty hráče nechat trošku odpočinout. Navíc včera jsme měli odstávku zimního stadionu a jet sem bez tréninku při té únavě s hráči, kteří za týden mají předkolo, jsem nechtěl. V pátek to bereme jako generálku a do utkání půjdeme v nejsilnější sestavě, abychom vyzkoušeli přesilovky i oslabení,“ okomentoval netradiční krok trenér Varů Martin Pešout.



A Karlovy Vary podruhé. Během předloňské baráže o extraligu stačilo západočeskému mužstvu k jistotě postupu uhrát proti Litvínovu bod, tomu naopak jakýkoliv bodový zisk z utkání výrazně pomohl k záchraně. Po bezduchém průběhu utkání skončil zápas po základní hrací době 0:0, a oba celky si tak mohly mnout ruce.

Trio ohrožených

Jelikož letos se nehraje skupina o udržení ani baráž, rozhoduje se už v základní části. A v jejím posledním kole zbyde černý Petr na jednoho z tria Pardubice, Litvínov a Kladno, přičemž poslední dva týmy si to mezi sebou rozdají přímo. „Tlak tam je, ale zároveň jak jde o všechno, je to krásné. Můžeme být buď vítězové, nebo poražení. Je v tom adrenalin, nervy. Oba týmy to budou mít stejné, takže to bude vyhrocené, myslím, že to bude krásný zápas. Bude to poslední utkání, takže oba týmy do toho dají všechno a bude to pořádná bitva,“ myslí si nečekaný hrdina v kladenském brankovišti Adam Brízgala.

Rytířům může k záchraně výrazně pomoct jejich slavný odchovanec Tomáš Plekanec. Pokud jeho Brno doma porazí za plný počet bodů Pardubice, bude Kladnu i Litvínovu k záchraně stačit konkrétní výsledek – výhra Jágrovy družiny po prodloužení.