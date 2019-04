KOMENTÁŘ: Napodobí světový fotbal v boji s rasismem českou Spartu?

PRAHA Fotbaloví příznivci Černé Hory rasisticky nadávali anglickým reprezentantům, bučeli a vydávali skřeky. Přes měsíc trvalo, než disciplinární komise UEFA vynesla trest. A ten je mírný: jeden zápas bez diváků a pokuta půl milionu korun.

S trestem určitě není spokojen anglický útočník Raheem Sterling, který byl jedním z cílů černohorských diváků. Jako trest navrhoval odečty bodů a zavírání stadionů. „To by mohlo pomoci,“ napsal čerstvý laureát ceny anglického svazu za boj s rasismem. „Nezáleží ani na tom, kde to je, zda by šlo o Ligu mistrů, reprezentaci, či fotbal v parku. Každý den jsou hráči jiné barvy pleti vystaveni rasismu. Nechci, aby se s tím musela vyrovnávat i další generace hráčů,“ podotkl ve sloupku v deníku The Times.



Svůj boj s rasismem dlouhodobě svádí i pražská Sparta. A v posledních letech je poměrně úspěšná, ačkoliv ještě v roce 2016 její fanoušci rasisticky hučeli na hráče Interu Milán. Nyní mívá v základní sestavě i tři hráče tmavé pleti, přičemž kapitánem je Zimbabwan Costa. Důležitou roli hraje záložník Kanga, v útoku nastupuje Tetteh.

Když se pozitivní změny mohla dočkat Sparta, kde bylo prostředí vůči hráčům tmavé pleti dost nepřátelské, proč by to nemohl zvládnout i světový fotbal?