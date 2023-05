Lotyše připravila extraliga na bronz, Čechy nikoliv. Proč? Chybí pokora a radost ze hry

„Slíbili nám, že přivezou to nejsilnější, co mají k dispozici,“ sdělil v tiskové zprávě generální sekretář českého hokejového svazu Jan Černý.

Pokud bychom se měli řídit právě skončením šampionátem, na který dle expertů přivezli Javorové listy „céčkový“ či dokonce „déčkový“ výběr, a přesto jej dokázali opanovat, mají se Češi nač těšit.

Tedy nezaujatí fanoušci. Ti, kteří fandí národnímu týmu, aby spíše trnuli.

Češi do elitní šestky světového hokeje už dávno nepatří

Svěřenci kouče Kariho Jalonena při obhajobě bronzu vypadli už ve čtvrtfinále, dle kritérií IIHF skončili celkově osmí, což je nejhorší umístění od zavedení play-off formátu na začátku 90. let minulého století.

Razítko na tuto skutečnost dodal i nový žebříček světového hokeje, kde české reprezentaci patří stejná příčka.

Jde i o razítko na to, abychom se v tuzemsku konečně vrátili zpět na zem. Ačkoliv v posledních deseti letech mají z velkých turnajů (MS či OH) více – a také cennějších – medailí i Švýcaři a Němci, neustále od televizních komentátorů, expertů či novinářů slyšíme (a čteme) něco o silné šestce světového hokeje.

Ok, proč ne. A v tom případě bez Čechů. Je totiž jen otázkou času, kdy přijdeme i o poslední rekord – jako jediní hráli naši hokejisté od zavedení play-off vždy na mistrovství světa minimálně čtvrtfinále. Ano, je třeba specifikovat, protože se díky loňské bronzové mlze už možná pozapomnělo, že na pekingské olympiádě nás v osmifinále poslali na let domů Švýcaři.

Ne, českému hokeji už nějaký ten pátek silná pozice mezi elitou nepatří. Kde je zakopaný onen pověstný pes?

V pýše a neschopnosti si toto všechno přiznat.

Česká extraliga měřítkem hokejové Ligy mistrů rozhodně patří k těm silnějším. A je tu ještě jedno měřítko – na letošním turnaji se mluvilo o tom, že Jalonenův kádr nemá dostatečnou kvalitu, mimo jiné proto, že přivezl dvanáct hráčů z domácí soutěže.

Devět bronzových Lotyšů hraje v české a slovenské extralize

Zajímavé – bronzoví Lotyši měli na šampionátu osm hráčů z tuzemské nejvyšší ligy, jednoho ze slovenské. Jenže místo toho, aby si hráli na mistry světa a mluvili o sobě jako o favoritech na to, či ono, o hokejové velmoci, která má teď holt horší období, makali, na ledě nechali duši. Bavili nejen své příznivce, ale museli bavit svým hokejem i ty nezaujaté. Pamatujete, jakým způsobem zdolali právě Čechy? Jaká energie z nich ve vzájemném duelu vyzařovala. Ani Temelín jí více během těch dvou a půl hodin nevyrobil.

Ne, pořád máme kvalitní hokejisty, pořád máme i kvalitní domácí soutěž. Ale chybí to, co jsme měli krátce po rozdělení federace. Touha. Pokora. Ono „lví“ srdce. Což platí nejen pro reprezentaci, ale také pro vedení svazu a struktury směrem níže.

Proč bychom se furt měli jen rozplývat nad tím, jak pracují s hokejisty ve Finsku (loni velká reportáž České televize během MS), nebo jak umí Kanaďané tečovat kotouče, protože to trénují už od žáčků? Ani v jednom případě nejde o nic, co by nešlo implementovat do českého hokeje.

Jenže to by si klíčoví lidé tuzemského hokejového systému museli přiznat, že také oni jsou lidé z masa a kostí, kteří mohou chybovat.

Bohužel, s ohledem na dění po loňské výměně ve svazovém vedení, v lepší zítřky může věřit jen snílek. A klidně se může stát, že za rok v Praze přijdou pořadatelé i onen poslední rekord, který drží. Protože postoupit do čtvrtfinále ve společnosti Kanaďanů, Finů, Švýcarů, Dánů, Norů, Rakušanů a Britů samozřejmost není. Už ne.

Ale kdo ví, možná právě tato facka by mohla pomoct…