PLZEŇÁK: Co si zaslouží Viktorka? Černý pivo a do kouta

Měl jsem tu čest si za Čechii Smíchov kopnout pod legendárním pražským trenérem Jardou Kejhou. Proslulý byl mimo jiné tím, že měl pro každou situaci přiléhavou hlášku.

Kdysi jsem dal na Zlíchově gól na 2:1, další šanci zahodil a soupeř vyrovnal. Kouč se mohl uvztekat, a když jsem přišel po zápase do hospody, zahřměl: „Nemluv na mě, kup si černý pivo a sedni si do kouta!“



Kdyby Kejha ještě žil, v neděli by poslal sedět do kouta celou Viktorku. Za prohru 0:3 s Pardubicemi by si od nového kouče Bílka hoši nic jiného nezasloužili. Druhý výprask za sebou, skóre 1:6. Kdyby Kejha viděl některé naše přihrávky,chytil by se za hlavu: „To by nedojel ani na motorce!“

Pozítří nás čeká ve finále českého poháru se Slavií a trofej visí tentokrát opravdu hodně vysoko. Ale: o víkendu předčasní mistři klopýtli s Karvinou. A fotbal nemá logiku, ne? „Bodejť by jo!“ přitaká Kejha a dává mi naději. Snad ani nevadí, že Plzni fakt nikdy nefandil.