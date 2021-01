PLZEŇÁK: Letos o titul s „plukovníkem“. Viktorka má teď blíž k bojům o záchranu

Plzeň Bylo pár minut po zápase v Příbrami (0:0), když mi přišla zpráva od kamaráda, se kterým jsem kopal v mládeži plzeňského Dynama. Dnes fandí Slavii, což mu samosebou nikdy neodpustím. Napsal, že ho naše nezdary netěší: „Mě už ta vaše forma taky štve, nechci hrát o titul s Jabloncem!“ To máš, holenku, asi smůlu, Viktorka má teď blíž k bojům o záchranu.

Přitom v Příbrami to byla z našeho pohledu jasná dvojka – převaha, tři vyložené šance a penalta navrch. V takové situaci stačí haluz, trocha štěstí a všechno se obrátí. Jenže je třeba hodně chtít. Pavel Horváth, dříve naše legenda, toho času kouč Příbrami, chtěl tak moc, že se nestyděl na Čermáka před penaltou hulákat, rozhodil ho a ten místo gólu vykopl krtka. A proč se stydět? Horváth má cenný bod, my zase smutný autobus.



Ten rozdíl je, milý sešívaný kamaráde, v tom, že vy vymodlenou penaltu proměníte a pak už to ukopete. I když to třeba není dvakrát hezké, stejně jako to kdysi uměla Sparta a pak jsme to odkoukali my. Jenže letos nedáme nic, a proto do bojů o titul posíláme jablonecké brance výbušného a po čertech mazaného „plukovníka“ Rady.