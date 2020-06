PLZEŇÁK: Takovou šajtli nemá ani Messi. Limba by v Plzni chyběl

Gratuluju Slavii k titulu. A to stačí, teď už o Plzni a další sezoně. Nedávno jsem psal o příslibu hráčů, jako je Čermák, Kayamba nebo Bucha. Jenže po středečním zápase v Edenu jsem si uvědomil, že jsem na jedno důležité jméno zapomněl.

Připojím osobní vzpomínku: když jsem hrál za žáky plzeňského Dynama přátelák proti Viktorce, jedno jméno z jejího středu rezonovalo a čnělo nade všemi. Ten malý blonďák hrál tehdy v útoku a byl o dvě třídy lepší než ostatní v jejím v nadupaném kádru. Dělal si, co chtěl, dal nám gól a jen díky tomu, že ho spoluhráč dokázal zranit (nijak vážně), už naštěstí další nepřidal.

V Edenu, o více než dvacet let později, byl zase skvělý a je jedno, že mu bude už 37 let a mimo Plzeň se jeho plakáty asi moc nevylepují. David Limberský hraje levého beka s obrovským přehledem, je pořád rychlý, nechybí mu herní inteligence a šajtli jako on neumí ani Messi.



Jediný gól, který jsme na Slavii dostali, šel sice přes jeho stranu, ale o jeho chybu rozhodně nešlo. Takže v přemýšlení o další sezoně, která se hrozně rychle blíží, nesmíme zapomínat na něj. Kdyby Limba nedostal novou smlouvu, chyběl by!