PLZEŇÁK: Viktorka na rozcestí. Co udělat se strojem na pěkný fotbal, který zrezl?

Když Pavel Vrba přicházel do Sparty, titulovali jej jako plzeňskou legendu, zakladatele slavné éry. To je pravda. Ale aby byl jeho příběh pravdivější, je třeba dodat, že Viktorku na konci předloňského podzimu zanechal v rozkladu. Výkony matné, výsledky mizerné a do Vršovic vzkaz: vezměte si titul, my ho nechceme. Už tehdy z mančaftu zmizela vítězná nátura, silní lídři a stroj na pěkný fotbal nepěkně zrezl.

To jen aby bylo jasno v tom, že chrupkání na vavřínech nelze připisovat jen jeho nástupci Adriánu Guľovi, který naopak Viktorku loni na jaře výrazně osvěžil a jeho tým před koronatemnem v podstatě jen vyhrával. Později se ale ukázalo, že to nestačí. Vítěznou náturu, silné lídry ani stroj na pěkný fotbal se sympatickému stratégovi oživit nepovedlo. Viktorka prohrávala velké a důležité mače. Se Slavií, s Alkmaarem o Ligu mistrů, se Spartou o postup v poháru. V nové sezoně bylo ještě hůř. SPARŤANKA: Adam je král. Nejen z půlky, to musel vidět každý, kdo nemá sešité oči Kudy se vydat dál? Cesta 1 – víra: kádr je v Plzni natolik dobrý a silný, aby se to zlomilo. Cesta 2 – smíření. S pokorou přijmeme nový normál a řekneme si: co by za pátý flek Slavia za Řebíčka dala.