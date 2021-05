PLZEŇÁK: Výprask Baníku dal naději, že bude líp. Tak mi ten optimismus proti Opavě nezkazte

Štve mě, že to nepřišlo dřív. Štve mě, že to nedopadlo už ve čtvrtek. Nasázet Baníku s prstem v nose čtyři kousky a žádný nedostat je hezké, zajistí nám to nejspíš místo v chudé evropské soutěži Konferenční liga. Pro účast v ní stačí neprohrát v posledním kole s padající Opavou.

SLÁVISTA: Titul i pohár máme v kapse, tak na to poslední kolo postavte dorostence Ale mnohem pěknější by bylo dát ve čtvrtek aspoň jeden gól Slavii a vzít si triumf v poháru, protože na to měli. Jenže střelci selhali, hloupě vyloučený Havel jakbysmet, a to nám pak nepomůže ani to, že Vršovičtí, unaveni oslavami, jeli na půl plynu.

Ale možná je správné a poučné, že dietní sezona skončí takto. O to zajímavější bude sledovat, jaký tým kouč Bílek vybere do té příští. Nabídne novou smlouvu Limbovi, kterému sice bude na podzim 38, ale pořád patří mezi nejlepší beky ligy? Bude chtít, aby zůstal kapitán Brabec, který je drahý a zahraje jenom někdy? A dokáže vysvětlit šikovnému Ba Louovi, že po ztrátě míče musí pelášit zpátky a ne obraně jen držet palce?

Výprask Baníku dal Plzni naději, že by koukání na ni zase mohla být radost. Hoši, prosím, nezkažte mi optimismus už teď v sobotu s Opavou. Ať mám aspoň hezké léto.