POHLED: Koronavir mění vše, i hokejový spor. Sestup už kluby netrápí

Praha Je to něco málo přes rok, co se kluby z Havířova, Přerova a Vsetína pustily do války s Českým hokejem. Nelíbilo se jim, že je svaz administrativně vyřadil z elitní juniorské soutěže pár měsíců před jejím startem. Oddíloví šéfové křičeli, že přijdou o miliony korun, odejdou jim nejtalentovanější svěřenci a že přece nejsme v Bělorusku.

Sezonu 2019/2020, v níž Česko mimochodem po dvanácti letech hostilo mistrovství světa dvacítek, tak provázelo dohadování obou stran a do akce šli právníci. Svaz si věřil, vsadil na revoluční – ve skutečnosti přitom pochybný – projekt a nazval ho Juniorská liga akademií.

Když ho kvůli soudu nemohl rozjet, narychlo vymyslel náhradní program. Stejné týmy, stejné rozlosování, jen název nově zněl O Pohár DHL.

A teď pojďme do současnosti. V tomto týdnu přišlo stručné oznámení: Spor kvůli (díky?) koronaviru skončil, dohoda smírem.

Nynější složení zbraní působí nedůvěryhodně. Kluby prý nedostanou žádné finanční odškodnění, svaz nemusí platit pokutu 5,2 milionu korun udělenou soudním exekutorem, Vsetín ani Přerov se do nejvyšší soutěže nevrátí (Havířov postoupil zpět, získal po základní části předčasně skončené sezony nejvíce bodů, rozhodnout o tom musel ještě výkonný výbor).

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král.

Náhle (kvůli koronaviru) tedy administrativní vyřazení klubům nevadí?



Náhle (kvůli koronaviru) nevadí milionové škody, o nichž bossové mluvili?

Nebo přece jen vznikla tajná dohoda, o které se teď mlčí?

Tady je vyjádření všech stran.

„Já o ničem nevím,“ reagoval svazový mluvčí Zdeněk Zikmund. „Vím, že zpráva byla obecná, ale my se s kluby dohodli i na tom, jak budeme celou věc komunikovat.“

„Domluvili jsme se, že podrobnosti nebudeme zveřejňovat. Opravdu to nechci komentovat, doba je složitá. Bojujeme o to, aby hokej v Přerově přežil,“ řekl jeho jednatel Tomáš Pluháček.

„Shodli jsme se na nějakém kompromisu. Svaz nám vlastně slíbil, že už se to nebude opakovat. A já tomu věřím, protože celá situace nebyla opravdu nikomu příjemná,“ odpověděl vsetínský jednatel Daniel Tobola.

„Jasně, nemáme žádnou záruku, že se to už nestane. My byli i odhodlaní vydržet až do konce, ale netušili jsme, že by to trvalo pět let. Svaz už snad i pochopil, že si nemůže dělat, co chce. Ví, že to nebylo košer,“ řekl havířovský prezident Jaroslav Mrowiec. A ještě dodal: „Mrzí mě, že jsme z toho nic nezískali, ale ty finance nebyly prioritní. My hlavně poukazovali na chybu systému.“

Konec kauzy působí těžko uvěřitelně. Vždyť za pár měsíců či let mohou v hokejové vládě sedět jiní lidé, takže sliby nemohou zaručit. Nezapomeňme také, že od roku 2008 se systém juniorských soutěží až na jednu výjimku každý rok měnil. A to hodně.

Poslední úpravu schválil výkonný výbor minulý týden – místo zúžení přichází další rozšíření z 19 na 20 účastníků. Nedůvěryhodná je také dohoda obou stran, že „víc říkat nebudeme“.

Kluby, které přes rok srdnatě bojovaly proti svazovému kolosu, pořádaly tiskové konference, kam přivezly rodiče s „poškozenými“ dětmi, se teď rozhodnou vzdát svých zásad, nároků a ještě dobrovolně zavřou pusu?

Je pochopitelné, že pandemie způsobila nepředstavitelné potíže, mnoho klubů dohnala na pokraj životnosti a starosti se jen kupily.

Ale schovat se za koronavir je laciné. A věřit tomu naivní.