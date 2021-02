POHLED: Střídání stráží? Muchová se hlásí coby šéfka nové české tenisové vlny

Melbourne Zatímco hvězdy Petra Kvitová a Karolína Plíšková už mrzly v únorové Praze, mladice Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková ještě setrvávaly ve vyhřátém Melbourne a směly snít ve velkém.

Dvojnásobná grandslamová šampionka PK (30 let) a bývalá světová jednička KP (28) se z prvního grandslamu sezony pakovaly nečekaně brzy.



Zato Muchová (24) zaujala průlomovou výpravou do semifinále Australian Open.

Vondroušová (21) se po mizerné loňské sezoně u protinožců opět předvedla velice nadějně.

Bouzková (22) sice ztroskotala na hlavním podniku hned v prvním kole, našla však způsob, jak zazářit.

Máme si zvykat na nové pořádky? Přebírá nastupující generace vládu nad českým ženským tenisem? Nebo první velký podnik sezony znamenal jenom výjimku, náhodný výkyv?



V první řadě je třeba vzít v úvahu nevyzpytatelnost sportu, obzvlášť v branži dívek a žen s raketou.

Není ani radno nějak radikálně odepisovat dvě zmíněné stálice.

Kvitovou loni dělil jeden míč od postupu do čtvrtfinále US Open, načež se na Roland Garros probila až do semifinále.

Ač Plíšková neprožívá nejúžasnější období, ani po Australian Open nevypadne z Top 10, kde pobývá nepřetržitě od září 2016. Ke všemu zavile a bez ustání hledá svou cestu k nejprestižnějším titulům.

Je však zřejmé, že báječná éra dvou ranařek nemůže trvat věčně. Jejich fedcupová parťačka Lucie Šafářová skončila. Na sklonku kariéry se ocitla Barbora Strýcová, další výrazná postava družstva, jež v uplynulé dekádě šestkrát získalo slavný pohár.

V soutěži přejmenované na Billie Jean King Cup, na olympiádě či na grandslamech se čím dál víc budou prosazovat jiné české slečny.

Muchová se teď jeví jako jejich šéfka. Sama už dřív tvrdila, že se chce stát číslem 1. Legendární Švéd Mats Wilander, nyní komentátor Eurosportu, o ní tvrdí: „Umí všechno. Patří mezi nejkomplexnější hráčky na okruhu. Může výměnu vyhrát silou, šikovností, dokáže zakončit na síti. Jednou to třeba dotáhne až ke grandslamové trofeji.“

Vondroušovou srazil příval událostí po senzační účasti ve finále Roland Garros. Mořily ji zdravotní potíže. V Austrálii ale postupem do osmifinále připomněla, co svede, je-li její mysl v pohodě. A nezapomeňme, že je jí teprve jedenadvacet.

Vzhůru se vytrvale drápe Bouzková, která po těsné porážce od Ukrajinky Svitolinové na Australian Open naskočila v Melbourne Parku do „turnaje útěchy“ Phillip Island Trophy. V něm ve čtvrtek po ukrutné bitvě trvající tři hodiny a 17 minut zdolala Andreescuovou z Kanady a prosmýkla se do finále. Až v něm podlehla Rusce Kasatkinové.

Teprve v následujících měsících a letech se ukáže, jak se osudy českých tenistek vyvinou. Potěšující každopádně je, že Kvitová s Plíškovou zřejmě nezůstanou ve špičce bez nástupkyň jako mezi muži Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem.