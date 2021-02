POLEMIKA: Krása není všechno. I ženy mají právo profesionálně bojovat

Ve svém článku Krása holých kloubů Antoním Vavrda argumentuje, že díky genetickým dispozicím mají muži a ženy jiné přednosti. Muži jsou prý fyzicky lépe uzpůsobeni pro souboj a ženy by tedy neměly překročit hranici amatérského boxu. Autor též zmiňuje svůj maximální respekt k ženám, jejich kráse a nepopiratelným přednostem.

Reakce na názor Antonína Vavrdy: ‚Krása‘ holých kloubů. Vážně stojí emancipace a rovnoprávnost za to, aby ženy vypadaly takto?

Je to ovšem přesně tento typ argumentace, který vede k nerovnosti mezi ženami a muži. Někteří lidé si myslí, že určité aktivity se více hodí pro muže než pro ženy (a naopak). Například, průměrný muž je vyšší než průměrná žena. Mohli bychom tedy usoudit, že muži jsou lépe uzpůsobeni pro basketbal a argumentovat, aby ženy nehrály profesionální basketbal. Má to ale háček. Zmíněný rozdíl v průměrné výšce se nedá zevšeobecnit a pro každou ženu neplatí, že je menší než kterýkoli muž. Navíc ženy dokázaly, že mohou být výbornými basketbalistkami.



To samé platí o bojových sportech. Muži mají možná v bojových sportech fyzickou výhodu, tato výhoda ale není absolutní. Pokud bude žena trénovat, pravděpodobně v boji porazí netrénovaného muže. Právě proto je sport krásný – díky své mentální síle, vytrvalosti a odhodlání lidé překonávají své fyzické nevýhody a limity. Ženská fyziologie není argument proti ženskému basketbalu a neměl by to být argument ani proti ženskému boxu. Toto tvrdím i přesto, že sám nejsem vyznavačem profesionálních bojových sportů. Mám ale velkou k úctu ke každé sportovkyni a sportovci, kteří jsou profesionálně aktivní v bojových sportech. Sám bych to nezvládl, a to jsem muž.

To, že ženy jsou po boji v ringu poněkud pomlácené, je pravda. Stejně jako je to pravda u mužů. Je to ale jejich svobodná volba, a tu bychom měli respektovat. Ženy totiž nejsou jen krásné, jak pan Vavrda několikrát podotýká. Jsou i chytré, vytrvalé, cílevědomé a hlavně svéprávné. Samy se tedy dovedou rozhodnout, zda do ringu chtějí, nebo ne. A vědí lépe, jestli to chtějí než jakýkoliv jiný muž včetně pana Vavrdy.



Souboje mezi ženami se vám samozřejmě nemusí líbit. Máte ale svobodu volby se na tyto zápasy nedívat a bojovnice si nevybírat jako partnerky. Neupírejme ale ženám právo na věci, které jako muži bereme za samozřejmé.

Rovnost mezi ženami a muži totiž není o tom, že uznáme, že ženy jsou krásné a že mají určité přednosti. Ženy nejsou předměty z teleshopingové reklamy. Skutečná rovnost je o tom, že my muži budeme ženy respektovat jako nám rovné a nebudeme zpochybňovat jejich schopnosti a volby. A hlavně – že budeme vnímat i jiné ženské kvality, než je vzhled. A pokud se ženy chtějí profesionálně mlátit v ringu? Budiž jim to dopřáno.