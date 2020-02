Poslední slovo Ondřeje Neffa: Suchý měsíc

Praha Zima zřejmě skončila, třebaže kalendářně potrvá ještě skoro sedm týdnů. V neděli byly Hromnice. Věřím, že bylo o hodinu více. Vím, že ráno svítilo sluníčko. Podle pranostiky by to znamenalo, že zima opravdu potrvá ještě šest týdnů. Jaképak potrvá, když ani nezačala? Pranostiky zjevně ztrácejí svoji prediktivní účinnost. Jen o tu hodinu je víc, zeměkoule se točí a krouží pořád stejně.

Nic na tom nezměnil fakt, že Británie odešla z Evropské unie. Štve mě to, a moc, a z mnoha důvodů, ale i kdyby jich bylo desetkrát víc, je to tak, jak to je. Žena míní, že bychom měli nakoupit zásobu skotské whisky. Skotové sice hlasovali proti brexitu a jejich předáci chtějí referendum a následně, až získají samostatnost, by rádi vrátili Skotsko do Unie.

To by pak odpadlo clo na skotskou whisky. Ale, jak to znám, cena by zůstala stejná. Jakmile se něco zdraží, zůstane to zdražené, i když důvody pominou. Když Babiš zavedl EET na hospody, snížil DPH na pivo. Načež pivo zdražilo. To je logika obchodu. S tou whisky by to bylo taky tak.