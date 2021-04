SLÁVISTA: Chceme 24, nejen 13 bodů! Musíme učit soupeře bát se, začít můžeme s Arsenalem

PRAHA K obhajobě stačí získat Slavii 13 bodů z 8 zápasů. Ale stačí to? Jistě že ne. Stejně jako fenomenálnímu českému tenistovi Ivanu Lendlovi nestačilo jen vítězit. V každé bitvě chtěl soupeře zničit tak, aby se ho v příští bitvě bál zase o něco více.

Stejný strach by měli mít soupeři i ze soubojů se Slavií. Náznaky tam už jsou. Bylo příjemné sledovat ve čtvrtečním čtvrtfinále hráče Arsenalu kolem 70. minuty, kdy z nich čišela únava a bezradnost.

A uspokojující bylo i sledovat, že se slávisté naopak nezalekli vedoucího gólu soupeře chvíli před koncem a vybojovali remízu.



Ještě čitelnější pak byla řeč těla sparťanů v nedělním derby. Ač předváděli do poločasu dobrý výkon, do druhého šli s hlavami dole a nebyl cítit ani náznak víry ve tři body. A takhle to Slavie musí naučit všechny soupeře.

A začneme už dnes druhou lekcí Arsenalu.