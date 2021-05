SLÁVISTA: Kuchta urazil bohy. Místo snahy dát gól si šel pro penaltu, kterou sám zahodil

PRAHA Kanonýr Jan Kuchta urazil zkraje zápasu fotbalové bohy. A to hned třikrát. Jinak to nazvat nemůžu a prohra jde hlavně za ním. Naštval mě, naštval hodně lidí, co Slavii milují.

Ve čtvrté minutě zaplachtil vzduchem ve chvíli, kdy to měl být jasný gól. Ani mě z tribuny nenapadlo, že by mohla existovat nějaká pochybnost. Neměl zapotřebí padat, neexistoval jediný důvod.

Opakované záběry ale ukázaly, že pokud pád přímo nenafilmoval, minimálně to udělal hodně „šikovně“ a šel si pro penaltu vědomě.

Ale proč? Stál přece v daleko lepší pozici před bránou. Možná aby osobně udělal spravedlnosti za dost, následný kop z trestného puntíku sám neproměnil.

Základní poučka praví – faulovaný hráč tyhle věci nikdy nezahrává. NIKDY! A už vůbec ne ve chvíli, kdy má v lize na svém kontě tři neproměněné penalty v řadě. Bohové to vidí. Já vím, šlo o korunu pro nejlepšího střelce. Ale v tom případě měl gólovou akci zakončit pod víko – jako král. Tomáš Már