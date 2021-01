SLÁVISTA: Posily jen do základu? Tu sobotní penaltu by snad ani nemuseli pískat

Praha Mě jako trenéra zajímají jen posily do základní sestavy, prohlásil nejmenovaný kouč nejmenovaného týmu z Letné. Toho samého týmu, jehož základ se neustále potýká s asi desítkou absencí a nastupuje s juniory. To nezní jako příliš dalekozraké prohlášení. Chápu, že každý klub si nemůže dovolit nabitý kádr a další hráče na hostování, jako to má Slavia, ale trochu koncepce by to chtělo. A myslím, že velké celky tak pracují. Nové akvizice často nechají sbírat zkušenosti v béčku či jinde a zapracovávají je do sestavy.

SPARŤANKA: Jen mráz vinit z nul nelze, tradice dravého mládí však přetrvala. Hlavně ať Vitíka nebrzdí zranění Kde má brát Real, Liverpool či třeba Slavia hráče schopné konkurovat základu, pokud nechtějí nesmyslně přeplácet? Vždyť ti schopní nastoupit hned do základu by už logicky měli v silných týmech být.

Takže vychovávat. Neříkám od žáků (což samozřejmě taky), ale od hráčů s perspektivou hrát v základu je posouvat až k výkonnosti českou ligu přerůstající. Jako Souček, Král či Coufal. V tom by si třeba ze Slavie mohli další týmy vzít příklad, jestli jí chtějí dlouhodobě konkurovat.

A co se týká té sobotní penalty, tu by snad ani sudí nemuseli pro Slavii pískat. Ať se adept na mistra snaží trochu víc.