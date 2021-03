SLÁVISTA: Zápas jara II.Poslední? Pokud se vyvarujeme chyb v obraně, tak postoupíme

Praha Krasojízda v lize pokračuje, dokonce bych řekl, že zrychluje. Niko Stanciu pochopil, že vlevo dole nenajde ani pověstný Peroutkův text, ani slabé místo brankářů, začal mířit doleva nahoru a gólů přibývá. Chápu, že se soupeři radši hází marod. Já jim za prostor soustředit se na Evropskou ligu děkuji.

A chtěl bych poprosit, jestli by v uctivém útlumu ještě pár týdnů vydrželi. Čtvrteční zápas jara II v Glasgowě by při troše štěstí nemusel být poslední. Dobře půl zápasu jsme doma „Skoty“ přehrávali, a pokud se vyvarujeme nedodělávek v obraně, věřím, že postoupíme.

A místní uznalí „soupeři“ na tom nebudou škodní. Krom toho, že budeme ve vzájemných zápasech vyučovat fotbal v rychlosti (již v neděli s Boleslaví to byl do očí bijící rozdíl), budeme možná i trochu předstírat únavu. Navíc body do republikového koeficientu taky bodnou všem.



Nemluvě o tom, že v létě spolehlivě oslabíme prodejem pár současných hvězd. A pak pustíme chlup v lize – při nákupu budoucích.