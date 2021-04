SPARŤANKA: Bořkovy milimetry. Že by snaha kapitána ukázat na chybu Šilhavého v nominaci?

Sedm kulí jako v Sarajevu je pěkný počin, ale je třeba si přiznat, že padly do sítě nejhůř bránícího týmu ligy. Proto mě na střetnutí s Teplicemi víc zajímají dva góly ve Florinově svatyni.

V obou případech jsme jejich střelce nechali trestuhodně nebráněného. Jímá mě hrůza, co takové chyby napáchají za škodu v zápasech se silnějšími soupeři.



Navzdory hattricku Ládi Krejčího byl pro mě mužem utkání Bořek Dočkal, autor snad desítek milimetrově přesných průnikovek. Jasně, měl na ně díky laxně bránícímu soupeři luxusní čas a prostor. Stejně mi ale připadá, že za chutí do hry byla i snaha dokázat Šilhavému chybu v nominaci.



Smutným hrdinou sobotního duelu je Michal Trávník. Ani proti soupeři na lopatě nezahrál to, co bezpochyby umí, jen to ve Spartě ještě nepředvedl. Obávám se, že je dalším z řady těch, kteří na to hrát za největší tým v zemi neměli mentálně. Dana Zárubová