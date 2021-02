SPARŤANKA: Kam až sahá Vrbova magie? Teď je ale čas usmířit se s Rosickým

Praha Očekávání vkládaná do příchodu Pavla Vrby se mi zdála přehnaná. Teď ale musím přiznat, že skutečnost je ještě výrazně předčila. Jak jen ten mág dokázal zařídit, že za dva týdny jeho působení ve Spartě už sešívaní ztratili tolik bodů jako za celý podzim?

Když se svět na ligových trávnících už zase vrací do normálu, je nejvyšší čas dát do pořádku také naše vztahy se sportovním ředitelem. Pokud se Pavel Nedvěd nebo Petr Čech nechystají měnit zaměstnavatele, nemůže mít žádný klub u nás v té funkci váženější personu než my.

Přesto na Tomáše Rosického směřuje záplava výtek. Často zaslouženě. Za výběr trenéra Jílka, za nepřivedení posil i přivedení neposil a za to, že s námi nemluví. To poslední se minulý týden snažil napravit na svém instagramovém profilu dlouhým vzkazem sparťanům.



Člověk by čekal, jak mocnou odezvu to vyvolá. Jediná diskuse se ale točila kolem toho, jestli není autorem spíš PR oddělení. Podle mě dikce i obsah dosvědčují, že jde o Tomášova slova. Díky za ně. Doufám, že v tom bude pokračovat a vyvracet fámy, jako třeba tu o jeho špatném vztahu s novým trenérem. Potřebujeme, aby jejich tandem fungoval. Dana Zárubová