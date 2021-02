SPARŤANKA: Počkáme a uvidíme, první vlaštovky zlepšení pod Vrbou už ale patrné jsou

Coby umírněný vrboskeptik musím přiznat, že první vlaštovky zlepšení už v neděli patrné byly. Třeba ta základní sestava nebo střídání.

Jak dlouho už já u televize například hučela do pana Kotala, ať dá na levý kraj Dávida Hancka nebo ať nestřídá Moberga Karlssona tak brzy. Marně. Vrba se zachoval podle mého gusta, aniž bych ho musela upozorňovat. Tři body dobrý, ale jinak neměním nic na základním stanovisku: počkáme a uvidíme. Nelze přehlížet, že minimálně v první půli vypadaly naše mátohy podobně bezkrevně jako dřív.

Co se týče tří penalt v zápase: jestli se budou stále častěji nařizovat i za kontakty, které lze vidět jen pod lupou, tak pro nás dobrý. Vypadá to, že jsme konečně našli střelce, a v brance máme (nejen) penaltového mága už dávno. Můžeme na tom jen vydělat. Ale jinak je mi ta záplava pokutových kopů jako důsledek videorozhodování proti srsti. Napříč ligama.

Za chvíli se bude ve vápně trestat i obráncův nevraživý pohled. Na druhou stranu, pokud by se kopaly jen pentle stoprocentní, Florin Nita by nebyl za takového kinga. V sezoně chytil tři ze čtyř, celkem u nás šest ze třinácti. Kdo z vás to má? O jeho bilanci v obráceném gardu si mohou naši útočníci nechat zdát.