VAVRDA: Kúdela ještě může vyhrát. Jen už nesmí psát Mynář i další politici dopisy

PRAHA Stejně jako na hřišti bojuje Ondřej Kúdela také mimo zelený pažit. Ano, raději by zápolil s českou reprezentací na mistrovství Evropy, kde by zažil ve 34 letech sportovní vrchol, momentálně je ale důležitý ten v soudní síni.

Definitivně a skoro se sluší říct konečně. Odvolací komise UEFA se totiž jako soudní tribunál nechovala, potvrdila desetizápasový trest za údajnou rasistickou urážku českého stopera směrem k záložníkovi Rangers FC Glenu Kamarovi.



A také potvrdila zákulisní spekulace, že o jejím verdiktu bylo rozhodnuto už dávno.



Byť to nikdo neudělá veřejně, jedním z důležitých hybatelů jejího rozhodnutí byl dubnový otevřený dopis českého hradního kancléře Vratislava Mynáře na UEFA. Celoživotní slávista nejspíše chtěl skutečně zástupci svého milovaného klubu při mezinárodní roztržce pomoci, místo toho se ale jeho spontánní krok stal medvědí službou.

Všechny sportovní instituce jsou oficiálně na zásahy politiků do svých rozhodnutí alergické. A v tomto případě je to i pochopitelné (tedy až na Mynáře). Pokud by totiž Odvolací komise UEFA rozhodla v Kúdelův prospěch, protistrana by měla pádný argument, proč se tak stalo.



Arbitráž v Lausanne, kam nyní celý případ zamíří, sice Kúdelu na Euro už nenasměřuje, bude pozdě, trestněprávní řízení mu ale může konečně očistit jeho jméno.

Tedy, pokud se zase nebude chtít zviditelnit nějaký politik...