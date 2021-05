VAVRDA: Poplach téměř atomový, přitom jak říkal Hlinka: Hlavně se z toho nepos..t

Může Karel Poborský mávat čísly, že má fotbal v Česku suverénně největší základnu. Minimálně na dva týdny během světových šampionátů zelené pažity dostávají od ledových kluzišť na frak.

Snad každý v zemi se na tu dobu stává reprezentačním trenérem, každý stoprocentně ví, co má ten skutečný kouč na lavičce národního týmu dělat, aby se vyhrávalo.



Potvrzením budiž hned první herní víkend letošního mistrovství světa.

Ještě páteční lehce odpolední nadšení, kdy po sérii devíti výher v přípravě posouvalo Čechy v očích veřejnosti pomalu už na piedestal, vystřídalo sobotní večerní rozčarování.



Po úvodní prohře 3:4 s Rusy totiž přišlo následné školení od Švýcarů, které vyústilo v porážku 2:5 a završilo nejhorší vstup elitního českého hokejového výběru do MS za posledních 30 let.

Náhle je už tak nepříliš oblíbený mladý kouč Filip Pešán nejnabubřelejším a nejarogantnějším mužem na planetě Zemi i v přilehlém vesmíru.



Novináři při videokonferencích chtějí od hráčů i trenérů vysvětlení snad každého jednotlivého inkasovaného gólu, vyzvídají, nakolik se v prohrách tým babrá či naopak, hledají slova zpytování svědomí, skoro až sebemrskačství.

Skoro to vypadá, jako by naši hokejisté dvěma prohrami na úvod MS způsobili krach burzy, start třetí světové války.

Přitom by stačilo tak málo:

1. Nechat tým dýchat.

2. Nelítat před startem v oblacích ze skvělé přípravy, kdy ne všichni odkryjí karty, navíc se ta poslední hrála na zcela jiném kluzišti.

3. Respektovat sílu Švýcarů. Ty totiž Češi pořád podceňují, přitom v předchozí dekádě je země helvetského kříže co do cenných kovů úspěšnější než ta tuzemská. Pešánova parta v prvních dvou duelech potkala dva ze tří papírových spolufavoritů skupiny. Co mají říkat Švédové, které na úvod zdolali Dánové i Bělorusové?

4. Prostě a jednoduše, vzpomenout si na slova legendy Ivana Hlinky a „hlavně se z toho nepos..t“. Turnaj teprve začal.