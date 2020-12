VAVRDA: Předvánoční show dua Marek – Denev aneb Jejich necitlivý guláš chyb na Spartě

PRAHA Oblíbená to pochoutka nejčastěji podávaná s houskovými knedlíky sice není tradičním to vánočním jídlem v Česku, dvojice Emanuel Marek (hlavní rozhodčí) a Alex Denev (videorozhodčí) ale v úterý večer na Letné servírovali pořádně hutný (nechutný) guláš vlastních chyb. Ty pak ještě dokázal druhý jmenovaný s klidnou tváří hájit literou pravidel v televizním rozhovoru.

Dvakrát během zhruba pěti minut zazářila dvojice Marek – Denev v zápase 14. kola první fotbalové ligy mezi Spartou a Libercem (1:1).

Běží 25. minuta, Sparta rozehrává rohový kop, míč proletí vápnem, k zemi se s hlasitým výkřikem kácí domácí stoper Dávid Hancko. První opakovaný záběr. Druhý opakovaný záběr. Ani komentátoři zápasu neví, co se vlastně děje.

Videorozhodčí Denev ale má jasno. Kačaraba fauloval Hancka a doporučil Markovi odpískat penaltu. Ten po shlédnutí videa souhlasí. „U prvního pokutového kopu jsme našli usvědčující záběr, kdy hostující hráč šlápl na Hancka. Že by ten spadl tak jako tak? To roli nehraje, hráč, když šlápne na soupeře, musí vědět, co dělá, proto jsme to takto vyhodnotili,“ vysvětloval své rozhodnutí Denev po zápase pro O2 TV Sport.



Ano, ten samý Denev, který před týdnem neviděl brutální loket sparťana Krejčího v obličeji soupeře, přestože se na situaci díval ze tří metrů.

Tentokrát měl čas. Možná proto vymyslel něco, co se může stát nebezpečným precedentem. Ano, hráč je zodpovědný za svůj pohyb. Jenže to platí pro všechny. Při opakovaných záběrech bylo jasně vidět, že Hancko uklouzne, „faulující“ Kačaraba sleduje míč, krok, který udělal nebyl s cílem šlápnout na kotník soupeře, jehož nohu v tu chvíli nemohl absolutně vidět, ale šlo o jeho přirozený pohyb.

Jinými slovy, těžko si nohu uřízne. „Pokud Komise rozhodčích FAČR řekne, že tohle je dle pravidel, pak se bojím toho, že Hancko dal nechtěně návod, jak si vyrobit penaltu,“ napsal jeden z diskutujících na sociálních sítích pod video tohoto incidentu. „Já jako útočící hráč poběžím, spadnu bránícímu pod nohy, ten na mě šlápne, protože si prostě nohy neuřízne a sudí odpíská penaltu?! To nedává logiku,“ přidává další.

#spalib a Denev vysvětluje první penaltu... Co bude příště, útočník zakopne o čáru kvůli tlakové vlně od probíhajícího beka a budeme pískat faul?! Jak může mít někdo takový profesionální rozhodcovskou licenci? pic.twitter.com/v7cSO1k907 — Antonín Vavrda (@AntoninVavrda) December 22, 2020

Škoda, že jejich zdravý rozum Denevovi zjevně (opakovaně) chybí. O citu pro hru, na který následně apeloval předseda Pravidlové komise FAČR Jiří Kureš, nemluvě. Ten svá slova cílil na druhou spornou situaci o pár desítek vteřin později na druhé straně.



Pešek prudkou ranou trefí zasahujícího brankáře do obličeje. Ten je zjevně otřesený, přesto situaci dohraje a přikryje míč. K pokračování se ale nemá. Sklání se k němu spoluhráč Sáček, otáčí ho na záda, sáhne na merunu, aby lépe viděl na svého gólmana a v případě, že by měl vážnější zranění (třeba zapadlý jazyk), aby mohl zakročit.

V tu chvíli hra stále běží. Tato pasáž trvá deset sekund od chvíle, kdy rumunský brankář míč přikryje. Další tři vteřiny trvá, než konečně sudí zapíská a běží zkontrolovat zdravotní stav Nity. A byť Denev tvrdí něco jiného, tedy že Marek komunikoval s ním, zjevně přichází opět echo z jeho strany.

Echo, které následně hájí: „Za nás byl rozhodující moment, kdy pan rozhodčí Marek přerušil hru. Zase, našli jsme dva záběry, kde písknutí je až poté, co hráč Sáček zahrál rukou, tudíž pokutový kop správně nařízen dle pravidel.“



Krásná slova, pokud by neměla znovu výrazné vady na kráse. Tentokrát totiž pro jistotu chybovali nejen oba zmínění pánové, ale i asistent na lajně. Právě ten měl vidět, že Nita není v pořádku a hlásit tuto skutečnost hlavnímu, který sice situaci sledoval, ale zpoza vápna už mířil stejně jako hráči směr středový kruh v očekávání rozehrávky.

Asistent ale mlčí. Hlavní sudí kouká. A videorozhodčí? Darmo mluvit. Pokud se totiž ohání literou pravidel, v nich také stojí, že brankář musí míč rozehrát do šesti vteřin od zákroku. Znovu se vrátíme o pár odstavců výše a k oné třináctivteřinové prodlevě mezi přikrytím míče od Nity a fouknutím Marka do píšťalky. A znovu se vracíme ke slovům Kureše o citu pro hru, který by měli rozhodčí mít.

A kdyby Liberec tuto podivnou penaltu zakopnul do patnácté řady na plyšáky, tak by se o něm psalo třeba i mimo republiku :) https://t.co/20cBKEIKYn — David Janeczek (@DavidJaneczek11) December 22, 2020

Na Letné v tomto ohledu selhali na plné čáře. A pokud si chce Komise rozhodčích, kterou nově povede od Nového roku přísný Portugalec Vítor Manuel Mělo Pereira, začít budovat respekt všech, pánové Marek s Denevem by rozhodně na listině pro první a druhou ligu figurovat neměli.



Možná by ani neměli pískat „prales“. Nebo vlastně klidně ano. Protože tam by za podobnou show dostali od přítomných fanoušků stojících kolem hřiště slušný kotel, nebo i pár facek. Zasloužených.