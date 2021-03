VAVRDA: Rangers se slabošsky schovávají za ‚rasismus‘. Bude trestán ostřeji než kop na hlavu Koláře?

PRAHA Jak začít ohlédnutí za čtvrtečním večerem ve skotském Ibrox Parku, domácím to stánku Rangers FC? Vlastně paradoxně od konce. Od dění po zápase a druhý den. Určitě je namístě ocenit Slavii, která se podruhé v posledních třech letech dostala do čtvrtfinále Evropské ligy, kde ji čeká třetí jarní výlet na ostrovy.

Člověk sledující fotbal se navíc nemůže zbavit dojmu, že Arsenal v současném rozpoložení není pro Trpišovského partu nepřekonatelnou překážkou.



A to i v případě, že mu budou chybět dva pilíře zadních řad a jmenovci – zraněný brankář Ondřej Kolář a stoper Kúdela. Tomu dle regulí UEFA (Evropská fotbalová asociace) hrozí až desetizápasová stopka, pokud se prokáže jeho údajná rasistická urážka směrem ke Glenu Kamarovi.

Nechci spekulovat nad tím, co mezi oběma v závěru vyhroceného souboje zaznělo. I dle výpovědi „hrdinných“ spoluhráčů Fina tmavé pleti (snad se to tak ještě může napsat?) a jeho trenéra nikdo jejich komunikaci neslyšel, ale všichni stoprocentně věří tomu, že Kúdela soupeře nazval minimálně „opicí“.



Ano, ten Kúdela, který odehrál zápas ve stoperské dvojici s Delim a který má kolem sebe i další spoluhráče s africkými kořeny.

Britská média pro své teze přidávají některé kaňky na chování slávistických fandů, což je podobně chabé, jako když vás někdo nařkne, že musíte krást, protože váš soused z paneláku je usvědčený zloděj.

Fakt, že Rangers už podobný (neúspěšný) hon na „rasistu“ v týmu soupeře letos pořádali, proto raději vynechám.

Upřímně, daleko děsivější než fakt, že si Kúdela v emocích nejspíše nevzpomněl, jak správně v angličtině označit soupeře vulgárně za „zmetka“, je pro mě absolutně žádný projev respektu skotského týmu k soupeři.

Soupeři, který ho jasně přehrál. A který se až v závěru právě v osobě zkušeného stopera nechal vyprovokovat k nějaké reakci za brutality páchané na hráčích hostí. Brutality, kterým nedokázal zabránit slabý izraelský sudí a které stály štichy a zlomeninu v obličeji Koláře.

Ano, už když slávistický brankář vybíhal, tak jsem si říkal, tohle nedopadne dobře, protože se s Roofem srazí. Co ale předvedl anglický útočník, na hřiště nepatří. Co si budeme povídat, nepatří ani na ulici. Podobné zákroky by měly být trestány podobně tvrdě jako rasismus. Ovšem prokázaný.

Roofeho brutalita obletěla svět, není o ní pochyb (zato omluvu jsem nikde nezaznamenal). Kúdelova slova slyšel jen Kamara, který ho následně napadl před úmyslně zakrytými kamerami v útrobách stadionu.

Na finální verdikt UEFA jsem vážně hodně zvědavý...