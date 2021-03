VAVRDA: Slávisté i Skoti, zklidněme vášně, prosím. Štvanice i kvůli sociálním sítím jsou znakem hlouposti

Praha Fotbalový odvetný zápas osmifinále Evropské ligy mezi Rangers FC a Slávií rozpoutal nevídané peklo urážek, nadávek a výhružek. Sociální sítě se staly jedním velkým česko-skotským bojiště...

Nejmenovaný kolega mi v neděli večer poslal twitterový status na účtu, který by měl patřit jednomu z asistentů trenéra Rangers FC. „Pokud je to on, tak by se to mělo napsat, je to šílené,“ napsal mi. Následně mi potvrdil, že jména sedí a že by stálo napsat skotské policii, zda podobné věci řeší.

Dále jsem to nezkoumal, řekl jsem si, že ráno moudřejšího večera. Když jsem se vším prohraboval, přemýšlel jsem nejen nad datováním příspěvku (krátce po konci zápasu), ale také jsem si prohlédl i informace o profilu. „Parodický účet“ bylo na konci popisku.

Kolega nebyl ale jediný, kdo něco podobného přehlédl. Pod tímto a dalším příspěvkem na tomto účtu se rozjela vlna reakcí, jak jinak – než ze strany slávistických příznivců.

Stejným atakům na sociálních sítích musí čelit oba kluby na oficiální ose, ale i osobní účty jednotlivých jejich zástupců. Tak, jako tento příspěvek, i rasistický obrázek rádoby fanoušků sešívaných na chuligánských stránkách dává druhá strana do spojení s tím daným klubem.

Vše se tak vyšponovalo do situace, kterou coby sportovní novinář ve spojení s českým sportovcem neb klubem nepamatuji. A přitom naprosto zbytečně.

Přitom by stačilo tak málo. Rada našich babiček a dědečků v krizových chvílích: „Hlavně klid a nohy v teple.“

Ano, někteří by spíše potřebovali schladit, ale výsledek je stejný.

Místo toho, aby lidé sledovali oficiální informační kanály – tedy oba kluby, stránky Evropské fotbalové unie (UEFA), novináři se ptali policistů, zástupců celků či UEFA, řada si plete investigaci s tím, že napíše co nejpříkřejší text na základě drsného statusu na sociálních sítích.

Že to ničemu nepomáhá ukazují poslední tři dny. Místo zklidnění vášní a rozumného řešení vášní se na internetu dva národy začaly předhánět v urážení, kadenci hlouposti a arogance. Dva národy, které by přitom za normální situace sedli v krčmě k pivku a vše si za jeden večer nad oblíbeným mokem vyříkali.

Neděle byla dnem „Stop rasismu“. Možná by nebylo od věci vyhlásit den „Stop sociálním sítím“, nebo ještě lépe den (nebo týden?) „Stop blbosti“.