Krejčího Atlanta zvítězila i v Bostonu. LeBrona Jamese v Clevelandu rozbrečeli

  8:01aktualizováno  8:09
Atlanta Hawks porazili domácí Boston Celtics 117:106 a v NBA vyhráli čtvrtý zápas za sebou. Český basketbalista Vít Krejčí odehrál šest minut a připsal si pět bodů. Cleveland Cavaliers přejeli LA Lakers 129:99, když se jim podařilo videozdravicí dojmout k slzám svou bývalou hvězdu LeBrona Jamese. Ten připustil, že se mohlo jednat o jeho poslední zápas „doma“.
LeBron James z Los Angeles Lakers se drží za kotník v zápase s Cleveland Cavaliers. | foto: Sue OgrockiAP

Po výměně hvězdného Trae Younga prožívají Hawks úspěšné období a po dalším vítězství se posunuli na deváté místo v tabulce Východní konference. Celtics jsou třetí.

Český reprezentační univerzál Krejčí trefil jednu trojku ze dvou pokusů a jeden koš za dva body. Ve statistice plus minus ale tentokrát skončil s -10 body, což bylo nejhorší číslo z hostujícího týmu. Hawks nicméně už první čtvrtinu ovládli 38:18 a zápas měli ve své režii.

Lídrem Atlanty byl Nickeil Alexander-Walker s 21 body, dalších 19 bodů, k tomu 14 doskoků a sedm asistencí nasbíral Jalen Johnson. Hawks propadli 38:51 na doskoku, ale trefili 18 ze 42 trojek oproti devíti Celtics z 34.

Dojemný moment pro LeBrona Jamese:

NBA – výsledky

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 129:99
Indiana Pacers - Chicago Bulls 113:110
Boston Celtics - Atlanta Hawks 106:117 (za hosty Krejčí 5 bodů)
Miami Heat - Orlando Magic 124:133
Toronto Raptors - New York Knicks 92:119
Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 97:112
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 105:118
Utah Jazz - Golden State Warriors 124:140
Houston Rockets - San Antonio Spurs 99:111

