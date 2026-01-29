Po výměně hvězdného Trae Younga prožívají Hawks úspěšné období a po dalším vítězství se posunuli na deváté místo v tabulce Východní konference. Celtics jsou třetí.
Český reprezentační univerzál Krejčí trefil jednu trojku ze dvou pokusů a jeden koš za dva body. Ve statistice plus minus ale tentokrát skončil s -10 body, což bylo nejhorší číslo z hostujícího týmu. Hawks nicméně už první čtvrtinu ovládli 38:18 a zápas měli ve své režii.
Lídrem Atlanty byl Nickeil Alexander-Walker s 21 body, dalších 19 bodů, k tomu 14 doskoků a sedm asistencí nasbíral Jalen Johnson. Hawks propadli 38:51 na doskoku, ale trefili 18 ze 42 trojek oproti devíti Celtics z 34.
Dojemný moment pro LeBrona Jamese:
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 129:99