Lídrem Nuggets byl Nikola Jokič se 40 body. V dresu Atlanty dosáhl na triple double Jalen Johnson s 21 body, 18 doskoky a 16 asistencemi, do dvouciferných čísel se přitom dostal už v prvním poločase (11-10-12). Krejčí začal na lavičce a odehrál téměř 28 minut.
Domácí tým měl v první půli průběh pod kontrolou, za druhou ale inkasoval 80 bodů. Po Krejčího páté trojce ještě Atlanta vedla po třetí čtvrtině 103:94. V závěru zápasu prohrávala o tři body. Nickeil Alexander-Walker měl ještě možnost vyrovnat, jeho střelu z dálky ale zablokoval Jamal Murray.
Alexander-Walker se dostal ještě ke koši za dva body, na víc už neměl čas. Nuggets vybojovali devátou venkovní výhru v řadě.
V pořadí 22. vítězství ve 23. utkání sezony si připsala mistrovská Oklahoma City. Nad Dallasem vyhrála 132:111 poté, co klíčovou pasáž mezi druhou a třetí čtvrtinu ovládla v součtu 77:47.
Hvězda obhájců titulu Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 33 bodů. Minimálně 20 dal už v 95 zápasech za sebou, což je po Wiltu Chamberlainovi (126) druhá nejdelší série v ligové historii.
Osmým hráčem v dějinách NBA, který pokořil metu 31 000 bodů, se stal v pátek večer Kevin Durant. Zkušený křídelník Houstonu pomohl Rockets 28 body k triumfu 117:98 nad svým bývalým celkem z Phoenixu. Durantovi nyní chybí 395 bodů na vyrovnání sedmého Chamberlaina, šestý Dirk Nowitzki má ještě o 141 bodů více. Nejlepším střelcem historie je LeBron James, prozatím se 42 268 body.
Souboj tradičních rivalů Bostonu a Lakers skončil jasným triumfem domácích Celtics 126:105. Za výhrou vykročili skvělou první čtvrtinou (39:17) a ani jednou neprohrávali. Lídrem byl s 30 body Jaylen Brown, hosty vedl při absenci Jamese či Luky Dončiče s 36 body Austin Reaves.
Aktuálně druhý nejlepší tým Detroit zdolal 122:116 Portland.
Výsledky NBA
Boston - LA Lakers 126:105,