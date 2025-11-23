Sedm trojek a další povedený výkon v NBA. Krejčí 21 body pomohl Atlantě k výhře

Krejčí, který v roli náhradníka odehrál 27 minut, přitom začal úřadovat až v posledních 16 minutách zápasu. Do té doby vyslal jen dva nepřesné tříbodové pokusy. Pak ale stihl během čtyř minut třetí čtvrtiny čtyři trojky a v poslední čtvrtině přidal další tři. Atlantě pomohl uhájit vedení, které po jeho poslední trojce narostlo až na 24 bodů. Hlavní zásluhu na vítězství měl Kristaps Porzingis, který si 30 body vytvořil sezonní maximum.
Krejčí je s úspěšností 50 procent při střelbě za tři body aktuálně druhý nejlepší v celé NBA. Na kontě má 37 trefených trojek a drží krok s hvězdami soutěže, jako jsou Jalen Brunson (36), Anthony Edwards (37), Luka Dončič (38) či Shai Gilgeous-Alexander (38).
New Orleans utrpělo už devátou porážku za sebou, což z něj dělá po Washingtonu druhý nejhorší tým soutěže. Atlanta uspěla po dvou prohrách a je sedmá ve Východní konferenci.
Washington zůstal poslední s jednou výhrou, přestože v duelu s Chicagem 42 minut vedl, ale v koncovce podlehl 120:121. Bulls k výhře dotáhli Nikola Vučevič s 28 body a 12 doskoky a Josh Giddey s triple doublem za 18 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí.
Hvězdou dne byl James Harden, který 55 body řídil výhru Los Angeles Clippers nad Charlotte 131:116. Pro šestatřicetiletého bývalého nejužitečnějšího hráče ligy to byl střelecky nejlepší výkon od roku 2019, kdy ještě hrál za Houston, a vytvořil klubový rekord Clippers. Mimo jiné trefil deset trojek, čímž vyrovnal osobní maximum.
O velké překvapení se postaralo Sacramento, které šňůru osmi porážek ukončilo proti třetímu nejlepšímu týmu soutěže Denveru. Vítězství 128:123 proti svému bývalému týmu dirigoval Russell Westbrook s 21 body společně s Dennisem Schröderem. Nuggets nestačilo ani 44 bodů a 13 doskoků Nikoly Jokiče. Srbský pivot 29 vteřin před koncem trojkou snížil na tři body, pak ale dal koš s faulem DeMar DeRozan a definitivně rozhodl.
Detroit vyhrál už podvanácté za sebou, když přehrál Milwaukee na jeho palubovce 129:116. Jen jedna výhra ho dělí od vyrovnání klubového rekordu v počtu vítězství za sebou ze sezon 1989/90 a 2003/04, v nichž pak Pistons získali tituly. Cade Cunningham pomohl k výhře 29 body a 10 asistencemi.
Výsledky basketbalové NBA
New Orleans - Atlanta 98:115 (za hosty Krejčí 21 bodů, 1 doskok)