Krejčí kvůli bolavému kotníku chyběl Atlantě, 40 body se blýskl Embiid

Indiana se dosud dělila s Washingtonem o post nejhoršího týmu Východní konference, ale proti Atlantě předvedla svůj nejlepší první poločas v sezoně, když nastřílela 80 bodů i díky 11 trojkám.
Hawks se však drželi v kontaktu a ani jeden z týmů neutekl na dvouciferný počet bodů. Ještě tři a půl minuty před koncem vedli Pacers jen o bod.
Pak ale Aaron Nesmith s Pascalem Siakamem dali klíčové koše, které domácím zajistily sedmibodové vedení do posledních dvou minut. Atlanta se ještě dotáhla na rozdíl dvou bodů, Indiana už si ale výhru vzít nenechala.
Nejlepším střelcem Indiany byl s 26 body a 10 asistencemi Andrew Nembhard, Atlantu táhl s triple doublem Jalen Johnson, který nasbíral 33 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.
Joel Embiid po zdravotních problémech zřejmě nabírá svou starou formu a v šestém z posledních sedmi zápasů nastřílel více než 30 bodů. V sobotu si dokonce 40 body vylepšil své sezonní maximum.
Na hranici 40 bodů dosáhl po dvou letech. Naposledy se mu to povedlo v lednu 2024 při jeho osobním rekordu 70 bodů. Sixers pomohl zacelit mezeru po Paului Georgeovi, který dostal trest na 25 zápasů za porušení antidopingových pravidel.
Nováček Cooper Flagg navázal na skvělý výkon proti Charlotte, ale Dallasu jeho 34 bodů a 12 doskoků znovu nestačilo. Houston předvedl kolektivnější výkon, když všech pět hráčů základní sestavy mělo dvouciferný počet bodů, a Rockets vyhráli 111:107. Rozhodující koš dal 28 vteřin před koncem Alperen Sengün. Dallas prohrál počtvrté za sebou a nejlepší desítka Západní konference se mu vzdaluje.
Výbornou formu nabrali basketbalissté Charlotte, kteří porazili San Antonio 111:106 a připsali si už šestou výhru za sebou. Delší vítěznou šňůru měli naposledy před téměř deseti lety. Brandon Miller k tomu přispěl 26 body a výrazně pomohl Collin Sexton, který trefil všech pět trojkových pokusů a dal 21 bodů.
Chicago nasměroval za výhrou v Miami Ayo Dosunmu, který si 29 body vylepšil sezonní maximum. K tomu přidal i devět asistencí a osm doskoků. Bulls zápas rozhodli šňůrou 7:0 za vyrovnaného stavu 116:116.
Čtyři hráči Minnesoty překonali dvacetibodovou hranici a Timberwolves zdolali Memphis 131:114. Anthony Edwards měl 33 bodů. Minnesota uspěla počtvrté za sebou a pokaždé dvouciferným rozdílem.
Výsledky NBA
Charlotte - San Antonio 111:106,