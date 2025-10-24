Skandál v NBA. Policie si odvedla trenéra a rozehrávače. Kvůli sázkám, hazardu i mafii

Billups je spolu s třiceti dalšími lidmi obviněn z podílu na rozsáhlém podvodu se zmanipulovanými pokerovými hrami, které organizovala mafie. Rozier, Jones a další čelí v samostatné obžalobě obvinění z účasti na nelegálním sportovním sázení s využitím soukromých informací z NBA. Oba případy spolu podle úřadů souvisí.
Podle médií byl Billups zatčen v Oregonu, Rozier v Orlandu. Miami tam ve středu odehrálo svůj úvodní zápas nové sezony NBA a Rozier do něj nezasáhl. Oficiálně se jednalo o rozhodnutí trenéra.
Trail Blazers v reakci na Billupsovo zatčení jmenovali dočasným hlavním koučem dosavadního asistenta Tiaga Splittera. Čtyřicetiletý Brazilec a bývalý hráč San Antonia, Atlanty či Philadelphie si odbude premiéru v pátek v duelu s Golden State. V minulosti byla asistentem v Brooklynu a Houstonu, v minulé sezoně vedl jako hlavní trenér euroligovou Paříž.
V dubnu 2024 byl v NBA doživotně suspendován za sázkové podvody Jontay Porter. Tehdejší hráč Toronta údajně sdílel důvěrné informace se sázkaři a sám sázel na zápasy NBA.