Teprve třetí výhra z posledních devíti zápasů je pro Atlantu velmi důležitá, jelikož ji drží s náskokem jednoho vítězství před devátým Chicagem. To znamená, že Hawks mají blízko k tomu, aby v předkole měli hned dvě možnosti na postup do play off. Nejprve v souboji se sedmým Orlandem a v případě prohry pak s vítězem souboje mezi Chicagem a Miami. Pokud by však Hawks klesli na devátou příčku, museli by pro postup vyhrát oba své souboje v předkole.

Atlanta na Brooklyn vletěla a od začátku si budovala náskok, který už po první čtvrtině byl o 19 bodů. Postupně Hawks vedli až o 32 bodů a v klidu si hlídali vedení. Výrazně k tomu přispěl Risacher, který krátce po svých dvacátých narozeninách proměnil 15 ze svých 20 střel a už počtvrté v sezoně překonal hranici 30 bodů. To je nejvíce mezi nováčky. Znovu tak zvýšil svou šanci na cenu pro nováčka roku.

Další spolehlivý výkon předvedl Krejčí, který na palubovce strávil 17 minut a byl v zakončení stoprocentní. Ve druhé čtvrtině nejprve nafintoval trojku z rohu, obešel obránce a zasmečoval. Hned vzápětí utekl obránci po základní čáře a přidal další snadný koš. A ve třetí čtvrtině trefil trojku z rohu. K tomu proměnil i oba trestné hody.

Povedená Krejčího finta:

Indiana využila oslabení Clevelandu a vyválčila výhru 114:112, která ji zajistila čtvrtou příčku ve Východní konferenci a výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále. Pacers navíc mají stále šanci na třetí místo, jelikož New York podlehl Detroitu 106:115 a má tak na Indianu náskok jediné výhry.

Cleveland nastoupil bez čtyř důležitých hráčů v čele s Donovanem Mitchellem a Dariusem Garlandem, přesto sváděl v Indianě vyrovnanou bitvu. Pro Indianu byly klíčové dvě trojky Tyrese Haliburtona tři minuty před koncem, po kterých domácí vedli o šest bodů. Hosté ještě mohli v závěru srovnat, ale Javonte Green proměnil jen jeden trestný hod a po odskočení Indiany na dva body pak v poslední sekundě Jaylon Tyson neproměnil z otočky pokus o vyrovnání.

Detroit k výhře nad New Yorkem dotáhl Cade Cunningham, který zapsal 36 bodů a 8 asistencí. Pro Pistons, kteří v zápase prohrávali už o 13 bodů, je výhra o to důležitější, že oba týmy se spolu mohou potkat v play off.

Hvězdou večera byl Anthony Edwards, který 44 body nasměroval Minnesotu k výhře 141:125 nad Memphisem. Ve třetí čtvrtině dokonce Timberwolves nastříleli 52 bodů a vytvořili tak klubový rekord. Z toho 18 bodů dal Edwards a 14 bodů Julius Randle, který v zápase celkem nastřílel 31 bodů.

Výhra Minnesoty ještě více zamotala tabulku Západní konference, kde jsou týmy na třetím až osmém místě naskládány do rozdílu dvou výher. Minnesota se dotáhla na sedmý Memphis a má stejně vítězství jako šesté Golden State. Jen o výhru více mají LA Clippers a Denver. Poslední dvě kola tak rozhodnou o tom, které tři týmy si zajistí přímý postup do play off a kdo bude muset do předkola.